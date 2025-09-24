TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Fin de mission pour Akatsuki : Vénus orpheline de sa dernière sonde spatiale
Science

Fin de mission pour Akatsuki : Vénus orpheline de sa dernière sonde spatiale

24 Sep. 2025 • 18:50
0

L’agence spatiale japonaise (JAXA) a officiellement mis fin à la mission Akatsuki, l’unique sonde encore en orbite autour de Vénus. Lancée en 2010, la mission Akatsuki avait pour objectif de percer les mystères de l’atmosphère de la planète la plus chaude du système solaire, notamment ses formations nuageuses et ses éclairs. Après une perte de communication en avril 2024 suivie de nombreux mois de tentatives infructueuses, la JAXA a confirmé qu’« il est désormais impossible de rétablir le contact ».

Venus 1

Une mission marquée par des défis et des découvertes

Le parcours d’Akatsuki, aussi connue sous le nom de Venus Climate Orbiter, fut souvent semé d’embûches. Victime d’une panne moteur lors de son arrivée, la sonde a dérivé près de cinq ans autour du Soleil avant d’être sauvée grâce à un moteur secondaire moins puissant mais cependant suffisant pour entrer en orbite vénusienne. La sonde est parvenue à capturer de nombreuses images inédites de Vénus, révélant notamment une gigantesque onde atmosphérique provoquée par les reliefs montagneux de la planète.

Sonde Akatsuki

Héritage et perspectives

Akatsuki restera dans l’histoire comme la première mission japonaise dont l’objectif était d’explorer une autre planète. On se rappellera aussi que la sonde embarquait en son sein des éléments très singuliers de la culture japonaise singulière, soit près de 13 000 dessins de la star virtuelle Hatsune Miku, gravés sur ses composants. Vénus ne restera pas seule éternellement : la relève d’Akatsuki est déjà en préparation, notamment avec les futures missions américaines DAVINCI (2030) et VERITAS (2031) qui promettent de poursuivre l’exploration de cette planète aussi fascinante qu’hostile.

« `

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Ramses ESA JAXA Science

Ramses : le Japon s’invite dans la mission d’étude de l’astéroïde Apophis

Resilience Science

Resilience : la sonde lunaire japonaise a perdu le contact avec la Terre

Resilience Science

Suivez en direct l’alunissage de la sonde japonaise Resilience

Mercure 1 Science

La mission BepiColombo rapporte des images saisissantes de Mercure

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Logo Android

Android pour PC est « incroyable », assure le patron de Qualcomm

24 Sep. 2025 • 20:25
0 Actu OS

Lors du Snapdragon Summit 2025, des dirigeants de Google et Qualcomm ont détaillé le projet d’unifier les expériences Android...

Niantivc spatial Kojima

Hideo Kojima s’allie à Niantic Spatial pour un mystérieux projet AR

24 Sep. 2025 • 19:53
0 Jeux vidéo

Hideo Kojima, créateur légendaire des jeux Metal Gear et Death Stranding, a dévoilé une collaboration pour le moins inattendue...

Instagram Logo Icone

Instagram compte désormais 3 milliards d’utilisateurs

24 Sep. 2025 • 17:51
1 Internet

Instagram vient d’atteindre un cap historique avec 3 milliards d’utilisateurs mensuels. Cette étape majeure pousse Meta à...

Yakuza Kiwami 3

Yakuza Kiwami 3 : le remake officialisé pour 2026 avec un spin-off en bonus !

24 Sep. 2025 • 17:35
0 Jeux vidéo

Sega et le studio Ryu Ga Gotoku viennent de lever le voile sur Yakuza Kiwami 3, un remake complet de l’épisode sorti en 2009 sur PlayStation...

Spotify DJ Djay

Spotify rétablit le support pour les applications de DJ comme Djay

24 Sep. 2025 • 16:51
1 Logiciels

Les DJ utilisant Spotify peuvent désormais retrouver leurs playlists directement dans leurs logiciels favoris. Cette réintégration...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 17 Pro et rayures : Apple répond aux inquiétudes sur la durabilité

iPhone 17 Pro et rayures : Apple répond aux inquiétudes sur la durabilité

24 Sep. 2025 • 19:44

image de l'article iOS 26.1 et macOS 26.1 : la bêta publique est disponible

iOS 26.1 et macOS 26.1 : la bêta publique est disponible

24 Sep. 2025 • 19:13

image de l'article The Savant : la déprogrammation par Apple TV+ dérange Jessica Chastain, qui le fait savoir

The Savant : la déprogrammation par Apple TV+ dérange Jessica Chastain, qui le fait savoir

24 Sep. 2025 • 18:36

image de l'article iOS 26 : la recherche dans l’app Calendrier ne fonctionne plus sur certains iPhone

iOS 26 : la recherche dans l’app Calendrier ne fonctionne plus sur certains iPhone

24 Sep. 2025 • 18:17

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site