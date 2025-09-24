Fin de mission pour Akatsuki : Vénus orpheline de sa dernière sonde spatiale

L’agence spatiale japonaise (JAXA) a officiellement mis fin à la mission Akatsuki, l’unique sonde encore en orbite autour de Vénus. Lancée en 2010, la mission Akatsuki avait pour objectif de percer les mystères de l’atmosphère de la planète la plus chaude du système solaire, notamment ses formations nuageuses et ses éclairs. Après une perte de communication en avril 2024 suivie de nombreux mois de tentatives infructueuses, la JAXA a confirmé qu’« il est désormais impossible de rétablir le contact ».

Une mission marquée par des défis et des découvertes

Le parcours d’Akatsuki, aussi connue sous le nom de Venus Climate Orbiter, fut souvent semé d’embûches. Victime d’une panne moteur lors de son arrivée, la sonde a dérivé près de cinq ans autour du Soleil avant d’être sauvée grâce à un moteur secondaire moins puissant mais cependant suffisant pour entrer en orbite vénusienne. La sonde est parvenue à capturer de nombreuses images inédites de Vénus, révélant notamment une gigantesque onde atmosphérique provoquée par les reliefs montagneux de la planète.

Héritage et perspectives

Akatsuki restera dans l’histoire comme la première mission japonaise dont l’objectif était d’explorer une autre planète. On se rappellera aussi que la sonde embarquait en son sein des éléments très singuliers de la culture japonaise singulière, soit près de 13 000 dessins de la star virtuelle Hatsune Miku, gravés sur ses composants. Vénus ne restera pas seule éternellement : la relève d’Akatsuki est déjà en préparation, notamment avec les futures missions américaines DAVINCI (2030) et VERITAS (2031) qui promettent de poursuivre l’exploration de cette planète aussi fascinante qu’hostile.

« `