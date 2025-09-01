TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Ramses : le Japon s’invite dans la mission d’étude de l’astéroïde Apophis
Science

Ramses : le Japon s’invite dans la mission d’étude de l’astéroïde Apophis

1 Sep. 2025 • 15:15
0

Une collaboration franco-japonaise inédite se profile dans l’exploration spatiale grâce à la mission RAMSES de l’Agence spatiale européenne (ESA), dont l’objectif est d’étudier de plus près l’astéroïde « tueur de mondes » Apophis lors de son survol exceptionnel prévu en avril 2029. Le Japon, via l’agence spatiale JAXA, a formellement exprimé son intérêt en déposant une demande de financement, une demande qui inclut aussi la fourniture des panneaux solaires du vaisseau ainsi que d’un imageur infrarouge. La collaboration ESA/JAXA pourrait aussi s’étendre au lanceur H3 japonais, marquant ainsi une coopération renforcée entre les deux agences dans le domaine de la défense planétaire (pour rappel, en cas de crash, non probable, Apophis est théoriquement en capacité de détruire toute vie sur Terre).

Ramses ESA JAXA

Si le projet est adopté lors du Conseil ministériel de l’ESA en novembre 2025, RAMSES pourrait alors être lancé dès 2028 avec pour mission d’escorter Apophis, étudier son évolution sous l’effet des forces de marée terrestres (lorsqu’Apophis sera au plus près de la Terre le 13 avril 2029), et apporter des données précieuses sur sa structure et sa composition. En parallèle, la sonde OSIRIS-APEX de la NASA viendra également rejoindre Apophis quelques semaines après le passage de l’astéroïde au plus près de la Terre afin d’étudier ses altérations.

SOURCENotebookcheck

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Mercure 1 Science

La mission BepiColombo rapporte des images saisissantes de Mercure

Resilience Science

Suivez en direct l’alunissage de la sonde japonaise Resilience

Resilience Science

Resilience : la sonde lunaire japonaise a perdu le contact avec la Terre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Taylor Switft

Meta dans la tourmente après la découverte de chatbots de célébrités (Taylor Swift, Selena Gomez, Scarlett Johansson, etc.)

1 Sep. 2025 • 16:30
0 Internet

Meta est au cœur d’une nouvelle controverse après qu’une enquête de Reuters a révélé la...

La Poste Mobile Offres Bbox

La Poste Mobile lance des offres Internet fixes avec les Bbox de Bouygues Telecom

1 Sep. 2025 • 16:00
1 Internet

Après les abonnements fixes de Bouygues Telecom, voici les « offres Bbox internet La Poste Mobile ». En effet, La Poste Mobile, qui...

Orange SFR Logos

Rachat de SFR : Orange dit être intéressé mais « on est très, très loin d’avoir un schéma d’accord »

1 Sep. 2025 • 14:10
0 Mobiles / Tablettes

Le rachat de SFR se poursuit et Christel Heydemann, la patronne d’Orange, a confirmé que des discussions ont eu lieu. Néanmoins, elle...

Hollow Knight Silksong

Hollow Knight Silksong : le prix est confirmé, et il est extrêmement bas au vu de la popularité de la franchise

1 Sep. 2025 • 12:40
0 Actu OS

Après des rumeurs tout au long du week-end, la Team Cherry vient de confirmer l’incroyable : le très attendu Hollow Knight Silksong...

Call of Duty Modern Warfare 2 2022 3

Call of Duty pourrait bientôt être adapté en superproduction hollywoodienne

1 Sep. 2025 • 11:15
0 Geekeries

Paramount pourrait bientôt transformer la saga vidéoludique Call of Duty en superproduction hollywoodienne. Si l’on en croit les...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Partage d’abonnements : Spliiit négocie avec Apple, Netflix et Disney pour éviter un procès

Partage d’abonnements : Spliiit négocie avec Apple, Netflix et Disney pour éviter un procès

1 Sep. 2025 • 15:30

image de l'article iPhone pliable : Kuo réitère que ce modèle ne disposera pas de Face ID

iPhone pliable : Kuo réitère que ce modèle ne disposera pas de Face ID

1 Sep. 2025 • 14:30

image de l'article iPhone 17 : les fournisseurs d’écran sont sur les rangs (et visent déjà 2026)

iPhone 17 : les fournisseurs d’écran sont sur les rangs (et visent déjà 2026)

1 Sep. 2025 • 13:10

image de l'article CarPlay Ultra arriverait sur la future IONIQ 3, le SUV électrique de Hyundai

CarPlay Ultra arriverait sur la future IONIQ 3, le SUV électrique de Hyundai

1 Sep. 2025 • 11:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site