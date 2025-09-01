Ramses : le Japon s’invite dans la mission d’étude de l’astéroïde Apophis

Une collaboration franco-japonaise inédite se profile dans l’exploration spatiale grâce à la mission RAMSES de l’Agence spatiale européenne (ESA), dont l’objectif est d’étudier de plus près l’astéroïde « tueur de mondes » Apophis lors de son survol exceptionnel prévu en avril 2029. Le Japon, via l’agence spatiale JAXA, a formellement exprimé son intérêt en déposant une demande de financement, une demande qui inclut aussi la fourniture des panneaux solaires du vaisseau ainsi que d’un imageur infrarouge. La collaboration ESA/JAXA pourrait aussi s’étendre au lanceur H3 japonais, marquant ainsi une coopération renforcée entre les deux agences dans le domaine de la défense planétaire (pour rappel, en cas de crash, non probable, Apophis est théoriquement en capacité de détruire toute vie sur Terre).

Si le projet est adopté lors du Conseil ministériel de l’ESA en novembre 2025, RAMSES pourrait alors être lancé dès 2028 avec pour mission d’escorter Apophis, étudier son évolution sous l’effet des forces de marée terrestres (lorsqu’Apophis sera au plus près de la Terre le 13 avril 2029), et apporter des données précieuses sur sa structure et sa composition. En parallèle, la sonde OSIRIS-APEX de la NASA viendra également rejoindre Apophis quelques semaines après le passage de l’astéroïde au plus près de la Terre afin d’étudier ses altérations.