La NASA relance sa mission lunaire VIPER grâce à Blue Origin

Le rover lunaire VIPER de la NASA, destiné à traquer la glace d’eau sur la Lune, vient d’obtenir une (inespérée) seconde chance. Initialement annulée en 2024 après de nombreux reports, la mission est désormais relancée grâce à un partenariat avec Blue Origin. Selon le nouveau « plan » de mission, l’entreprise de Jeff Bezos transportera le robot à bord de son atterrisseur Blue Moon Mark 1, dont le décollage est prévu pour 2027. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS), conçu pour déléguer au secteur privé une partie des missions scientifiques prévues sur la Lune.

Explorer le pôle sud lunaire

VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) est un véhicule à quatre roues conçu pour analyser les zones en permanence plongées dans l’ombre du pôle sud. L’objectif du rover est de cartographier la localisation et la quantité de glace d’eau, une ressource clé pour les futures missions habitées Artemis. « Notre rover explorera les environnements extrêmes du pôle sud et aidera à préparer les sites d’atterrissage pour les astronautes », explique Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA. Le robot embarque quatre instruments scientifiques et des phares lui permettant d’examiner les cratères les plus obscurs. La durée totale de la mission est de 100 jours.

Un projet sauvé par le privé

La NASA avait envisagé de démonter VIPER pour réutiliser ses composants après avoir investi 450 millions de dollars dans son développement. Face à la colère de la communauté scientifique, l’agence a finalement cherché une solution alternative. Blue Origin s’est imposé comme le partenaire « idéal », ce qui a permis à la mission d’échapper à une annulation définitive. « Nous cherchons des approches créatives et rentables pour soutenir une présence durable sur la Lune », a déclaré Nicky Fox de la direction scientifique de la NASA. Reste à voir si Blue Origin parviendra à tenir son calendrier, alors même qu’Artemis ne cesse d’accumuler les retards.