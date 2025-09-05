Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour août 2025

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en ligne les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs août 2025. C’est l’occasion de voir l’évolution par rapport au mois dernier.

Encore une fois, Orange est devant

À l’instar des mois précédents, Orange a été le plus actif. En août, l’opérateur historique a activé 360 nouveaux sites 5G sur toutes les bandes de fréquence disponibles, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. Au total, il en compte 14 469.

Free Mobile est à la deuxième position avec 142 nouveaux sites 5G. Ici, le groupe s’est focalisé sur le 700 MHz et le 3,5 GHz. Son total en France est de 21 816. SFR est troisième avec 114 nouveaux sites 5G au niveau des bandes de fréquence 2,1 et 3,5 GHz, avec un total de 15 153 dans l’Hexagone. Bouygues Telecom a été le moins actif cette fois-ci avec seulement 92 nouveaux sites 5G activés. Comme SFR, cela a concerné les 2,1 et 3,5 GHz.

44 707 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

Voici le détail concernant la 4G :