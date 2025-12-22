Air France choisit Starlink pour son WiFi dans les avions… et suscite la controverse

Air France a tranché : pour offrir un accès internet très haut débit à bord de ses avions, la compagnie aérienne française a choisi la constellation de satellites Starlink, développée par SpaceX. Une décision stratégique qui marque un tournant technologique, mais qui suscite aussi de très vives réactions en France et en Europe.

Un Wi-Fi satellitaire nouvelle génération

Grâce à Starlink, Air France promet une connexion plus rapide, plus stable et accessible gratuitement après inscription au programme de fidélité Flying Blue. Selon la compagnie, près d’un tiers de la flotte est déjà équipée, le déploiement complet étant prévu d’ici fin 2026. L’objectif affiché est de rapprocher l’expérience numérique en vol de celle proposée au sol, y compris pour le streaming et les usages professionnels.

Pourquoi Starlink plutôt qu’un opérateur français ?

Le choix de Starlink s’est fait au détriment d’Eutelsat, acteur historique européen des satellites géostationnaires. Air France privilégie ici une technologie en orbite basse, réputée pour sa faible latence et ses performances supérieures. Une décision assumée sur le plan technique, mais qui divise déjà énormément au vu des impacts industriels.

Une décision qui divise

Sur le réseau social X, Elon Musk s’est sans surprise félicité de ce partenariat, le qualifiant de « très bon pour la France ». À l’inverse, plusieurs responsables politiques et experts français dénoncent une dépendance accrue à une infrastructure américaine. Jean-Luc Mélenchon critique ainsi un choix qu’il estime moins écologique et surtout problématique en matière de souveraineté des données.

A noter enfin qu’en devenant la première compagnie européenne à adopter Starlink, Air France rejoint d’autres transporteurs internationaux comme United Airlines ou Qatar Airways.