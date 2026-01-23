Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2026

Netflix démarre fort l’année 2026 avec un mois de février particulièrement chargé en nouveautés. Séries originales, films inédits, documentaires passionnants, stand-up exclusifs et nouveaux ajouts au catalogue : que vous soyez plutôt soirée Saint-Valentin, thriller tendu, comédie romantique ou marathon de classiques, la plateforme a prévu de quoi remplir chaque soir de ce mois d’hiver. Dans cet article, nous récapitulons toutes les sorties Netflix de février 2026, avec les dates de mise en ligne et un résumé détaillé de chaque titre.

Au programme côté séries Netflix, on retrouve notamment la nouvelle saison de La Défense Lincoln, l’édition spéciale Saint-Valentin de On en mangerait… ou pas, les braquages explosifs de Les Lionnes (Cash Queens), les enquêtes sous haute tension de The Night Agent ou encore la seconde partie de La Chronique des Bridgerton : Saison 4. Les amateurs de dramas, de thrillers et de téléréalité ne seront pas en reste avec des créations venues du monde entier, de l’Europe à l’Asie en passant par l’Amérique latine.

Du côté des films, février 2026 mélange comédies feel-good, romances, drames et histoires inspirées de faits réels, tandis que la section documentaires propose des plongées inédites dans l’univers du patinage artistique, des échecs de haut niveau ou encore de grands chefs comme Gordon Ramsay. Sans oublier les spectacles de stand-up et les programmes pour enfants qui viennent compléter l’offre, ainsi qu’une longue liste de classiques et de sagas cultes qui rejoignent le catalogue Netflix France ce mois-ci. Retrouvez ci-dessous la liste complète de toutes les nouveautés Netflix de février 2026, classées par catégories (séries, films, documentaires, stand-up, jeunesse et ajouts au catalogue), pour ne rien manquer.

Séries sur Netflix

On en mangerait… ou pas : Spécial Saint-Valentin – Is It Cake? Valentines

Date : 04/02

Synopsis : Des couples de pâtissiers transforment l’amour en art comestible en créant, à quatre mains, des gâteaux trompe-l’œil plus vrais que nature pour piéger un jury de célébrités lors de défis spécial Saint-Valentin.

La Défense Lincoln: Saison 4 – The Lincoln Lawyer: Season 4

Date : 05/02

Synopsis : Accusé d’un crime qu’il n’a pas commis, Mickey se retrouve cette fois de l’autre côté du banc des accusés. Pour sauver sa peau, son cabinet et sa réputation, il doit identifier le véritable meurtrier et déjouer la stratégie d’une procureure déterminée à le faire tomber.

Les Lionnes – Cash Queens

Date : 05/02

Synopsis : À bout de solutions et étranglées par les dettes, cinq amies décident de reprendre leur destin en main en formant un gang, en récupérant des armes et en se lançant dans une série de braquages de banques aussi dangereux que libérateurs.

Unfamiliar – Unfamiliar

Date : 05/02

Synopsis : Deux anciens espions qui ont tout laissé derrière eux sont rattrapés par leur passé. Entre courses-poursuites, vie de famille et secrets inavoués, le défi le plus difficile n’est plus de survivre sur le terrain, mais d’oser se dire la vérité.

Salvador – Salvador

Date : 06/02

Synopsis : En intervenant lors d’une nuit d’émeutes, un ambulancier découvre que sa fille est mêlée à un groupe de hooligans. Alors que la violence monte, il est prêt à tout pour la retrouver et comprendre ce qui la lie à ce milieu explosif.

Motorvalley – Motorvalley

Date : 10/02

Synopsis : Bien décidée à reprendre la main sur l’empire automobile de sa famille, une jeune héritière mise tout sur une pilote tête brûlée et une ancienne star déchue pour se lancer dans le GT italien, quitte à faire voler en éclats les alliances familiales.

Les Enfants de plomb – Lead Children

Date : 11/02

Synopsis : Une jeune médecin découvre que des enfants vivant près d’une fonderie sont atteints de saturnisme. En dénonçant l’empoisonnement silencieux de la population, elle met en danger sa carrière, sa sécurité et son entourage.

Love is Blind : Saison 10 – Love Is Blind: Season 10

Date : 11/02

Synopsis : De nouveaux célibataires misent tout sur la connexion émotionnelle et apprennent à s’aimer sans se voir. Entre demandes en mariage, lunes de miel et retour à la réalité, certains couples iront jusqu’à l’autel… d’autres pas.

Kohrra : Brumes hivernales: Saison 2 – Kohrra: Season 2

Date : 11/02

Synopsis : Garundi fait équipe avec sa nouvelle supérieure, la pragmatique Dhanwant Kaur, pour élucider un meurtre au cœur de l’hiver pendjabi. Secrets de famille, loyautés brisées et vieilles rancœurs brouillent la frontière entre victime et coupable.

De Belfast au paradis ? – How To Get To Heaven From Belfast

Date : 12/02

Synopsis : Trois amies d’enfance unies par un lourd secret se retrouvent après la mort suspecte d’une ancienne camarade. En enquêtant sur ce décès, elles risquent de voir leurs propres mensonges remonter à la surface.

Million-Follower Detective – Million-Follower Detective

Date : 12/02

Synopsis : L’enquêteur Chen Chia-jen traque « Baba la sorcière », une voyante star des réseaux sociaux qui prédit la mort d’influenceurs avec une précision glaçante. Plus l’enquête progresse, plus réalité et mise en scène se confondent.

Le Musée de l’innocence – Museum of Innocence

Date : 13/02

Synopsis : Dans l’Istanbul des années 70, un homme fiancé à une femme de son milieu tombe éperdument amoureux d’une jeune vendeuse. L’idylle se mue en obsession, jusqu’à la création d’un musée dédié à chaque objet lié à cet amour impossible.

The Art of Sarah – The Art of Sarah

Date : 13/02

Synopsis : Dans les beaux quartiers de Séoul, une femme s’invente une nouvelle vie et une identité parfaite. Quand un corps est retrouvé, un policier obstiné s’acharne à faire tomber les masques… quitte à exposer la vérité sur Sarah.

The Night Agent: Saison 3 – The Night Agent: Season 3

Date : 19/02

Synopsis : Chargé d’identifier un mystérieux « Courtier », Peter s’allie à une journaliste prête à tout pour la vérité. Ensemble, ils tentent de déjouer un attentat terroriste, en ignorant qu’un complot puissant œuvre pour les réduire au silence.

Strip Law – Strip Law

Date : 20/02

Synopsis : Dans cette comédie animée, un avocat trop sérieux voit sa routine exploser lorsqu’il fait équipe avec une magicienne de Las Vegas. Entre affaires absurdes, clients ingérables et shows pailletés, la justice prend une toute nouvelle allure.

Kacken-sur-Seum – Crap Happens

Date : 26/02

Synopsis : De retour dans sa ville natale pour l’enterrement de sa mère, un rappeur qui rêve de percer découvre qu’il a un fils ado. Entre ambitions musicales et paternité improvisée, sa vie prend un virage qu’aucun couplet n’avait prévu.

La Chronique des Bridgerton : Saison 4 partie 2 – Bridgerton: Season 4 Part 2

Date : 26/02

Synopsis : Le libertin Benedict Bridgerton tombe sous le charme d’une mystérieuse servante rencontrée à un bal masqué. Entre secret d’identité, conventions sociales et passion, cette nouvelle romance menace de bouleverser l’équilibre de la haute société londonienne.

Dans la boue: Saison 2 – In the Mud: Season 2

Date : Prochainement

Synopsis : À la prison de La Quebrada, les alliances sont fragiles et les trahisons fréquentes. Le retour de Borges rallume les rivalités et pousse les détenues à choisir entre solidarité et survie personnelle.

BAKI-DOU : Le samouraï invincible – BAKI-DOU: The Invincible Samurai

Date : Prochainement

Synopsis : Baki et les combattants les plus puissants des arènes affrontent une menace venue d’un autre temps : Musashi Miyamoto, légendaire maître du sabre, ramené à la vie pour tester les limites de leur force.

Films sur Netflix

Yoh! Bestie – Yoh! Bestie

Date : 06/02

Synopsis : Quand son meilleur ami rentre de voyage déjà fiancé, Thando, éternelle célibataire malchanceuse, doit composer avec un sentiment qu’elle ne connaît pas : la jalousie, et peut-être un amour qu’elle n’osait pas voir.

C’est vraiment moi – This is I

Date : 10/02

Synopsis : Traumatisée par le harcèlement qu’elle a subi plus jeune, Kenji trouve refuge et liberté sur la scène d’un cabaret, où un médecin bienveillant l’aide à s’affirmer pleinement sous sa véritable identité : Ai Haruna.

L’Appel du chaos – State of Fear

Date : 11/02

Synopsis : Alors que São Paulo est plongée dans une spirale de violence, une avocate liée au crime organisé se retrouve au cœur de négociations explosées entre la police et les ravisseurs de sa nièce.

Joe et l’école de la vie – Tyler Perry’s Joe’s College Road Trip

Date : 13/02

Synopsis : Avant que son petit-fils ne parte à l’université, Joe, le frère sans filtre de Madea, l’embarque dans un road trip délirant à travers le pays pour lui donner une vraie leçon de vie… à sa manière.

The Swedish Connection – The Swedish Connection

Date : 19/02

Synopsis : Inspiré d’une histoire vraie méconnue, ce drame suit un bureaucrate suédois qui, en pleine Seconde Guerre mondiale, se transforme en héros discret en tentant de sauver des Juifs des persécutions nazies.

Pavane – Pavane

Date : 20/02

Synopsis : Dans un grand magasin, trois âmes solitaires – une vendeuse, un gardien et un musicien – se croisent et se réconfortent, explorant la nature de l’amour, de la solitude et des liens qui se tissent dans les lieux les plus inattendus.

Coupe-feu – Firebreak

Date : 20/02

Synopsis : Pendant qu’elle vide la maison de vacances, une mère perd de vue sa fille dans la forêt. Quand un incendie dévastateur se déclare, la course contre les flammes devient une lutte désespérée pour sauver son enfant.

Documentaires sur Netflix

Danse sur glace : L’éclat de l’or – Glitter & Gold: Ice Dancing

Date : 01/02

Synopsis : À l’approche des JO d’hiver 2026, ce documentaire suit plusieurs couples de danse sur glace dans leur quête de perfection, entre sacrifices intimes, rivalités glaciales et rêve de médaille d’or.

La Reine des échecs – Queen of Chess

Date : 06/02

Synopsis : Portrait de la prodige Judit Polgár, joueuse d’échecs d’exception qui a affronté le sexisme, l’incrédulité du milieu et des champions comme Garry Kasparov pour s’imposer au sommet du jeu mondial.

Matter of Time : Une course contre la maladie – Matter of Time

Date : 09/02

Synopsis : Porté par un concert émouvant d’Eddie Vedder, ce documentaire suit la recherche d’un traitement contre l’épidermolyse bulleuse, une maladie génétique rare, et donne la parole aux familles qui se battent pour un avenir meilleur.

L’Appétit dévorant de Gordon Ramsay – Being Gordon Ramsay

Date : 18/02

Synopsis : Entre vie de famille, restaurants étoilés et nouveaux projets XXL, Gordon Ramsay ouvre les portes de son quotidien pour dévoiler la pression, l’ambition et la passion qui le poussent à toujours voir plus grand.

Formula 1 : Pilotes de leur destin: Saison 8 – Formula 1: Drive to Survive: Season 8

Date : Prochainement

Synopsis : Cette nouvelle saison nous emmène dans les coulisses du championnat du monde de Formule 1 2025, en suivant pilotes et écuries dans leurs préparatifs, leurs stratégies de course et leurs luttes pour la gloire sur les circuits du monde entier.

Stand up sur Netflix

Mo Gilligan: In The Moment – Mo Gilligan: In The Moment

Date : 03/02

Synopsis : De retour de Hollywood, Mo Gilligan enchaîne les blagues sur la célébrité, sa famille et le choc culturel entre Londres et les États-Unis dans un spectacle énergique et très personnel.

Sommore: Chandelier Fly – Sommore: Chandelier Fly

Date : 17/02

Synopsis : Sommore, autoproclamée « reine de la comédie », passe au crible l’actualité brûlante, les relations et les frasques des célébrités avec un sens aigu de la punchline et une élégance corrosive.

Taylor Tomlinson: Prodigal Daughter – Taylor Tomlinson: Prodigal Daughter

Date : 24/02

Synopsis : Taylor Tomlinson revient sur son éducation religieuse, ses traumatismes, la sexualité et sa peur de la mort dans une heure de stand-up aussi introspective qu’hilarante.

Pour les enfants

Les Enquêtes sauvages: Chapitre 7 – The Creature Cases: Chapter 7

Date : 09/02

Synopsis : Sam et Kit repartent sur les routes du monde avec l’ASDéSAS, des jungles d’Asie aux marais d’Amérique du Sud, pour résoudre de nouvelles énigmes animales en mêlant aventure et découvertes pédagogiques.

Les nouveautés du catalogue sur Netflix

Las Vegas 21 – 21

Date : 01/02

Synopsis : Des étudiants surdoués du MIT utilisent le comptage de cartes pour rafler des millions dans les casinos de Las Vegas… jusqu’à ce que la chance tourne et que la sécurité s’en mêle.

Terminator Renaissance – Terminator Salvation

Date : 01/02

Synopsis : Dans un futur ravagé par Skynet, John Connor mène la résistance humaine tandis qu’un mystérieux étranger, mi-homme mi-machine, bouscule le cours de la guerre.

Tomcats – Tomcats

Date : 01/02

Synopsis : Un groupe d’amis a parié une petite fortune sur le dernier célibataire à se marier. Quand l’argent est enfin en jeu, tous les coups sont permis pour précipiter un mariage.

Le dragon des mers : la dernière légende – The Water Horse: Legend of the Deep

Date : 01/02

Synopsis : En Écosse, un garçon solitaire découvre un mystérieux œuf qui éclot en créature aquatique légendaire, à l’origine du mythe du monstre du Loch Ness.

Miss Campus – Sydney White

Date : 01/02

Synopsis : Relecture moderne de Blanche-Neige sur un campus américain, où une étudiante se rebelle contre une fraternité élitiste avec l’aide de sept colocataires décalés.

#Pire Soirée – Rough Night

Date : 01/02

Synopsis : Une soirée d’enterrement de vie de jeune fille tourne au cauchemar lorsque la bande d’amies tue accidentellement un strip-teaseur, déclenchant une succession de catastrophes.

Angles d’attaque – Vantage Point

Date : 01/02

Synopsis : La tentative d’assassinat du président des États-Unis est rejouée à travers les points de vue de témoins différents, révélant un complot bien plus complexe qu’il n’y paraît.

La Septième Prophétie – The Seventh Sign

Date : 01/02

Synopsis : Alors que des signes apocalyptiques se multiplient, une jeune femme découvre que la naissance de son enfant pourrait être la clé pour empêcher la fin du monde.

L’affaire Thomas Crown – The Thomas Crown Affair

Date : 01/02

Synopsis : Un milliardaire charmeur orchestre des braquages d’œuvres d’art spectaculaires, tandis qu’une enquêtrice d’assurance tente de le coincer… au risque de tomber sous son charme.

Raison et sentiments – Sense and Sensibility

Date : 01/02

Synopsis : Après la mort de leur père, les sœurs Dashwood naviguent entre amour, conventions sociales et désillusions dans l’Angleterre du début du XIXe siècle.

Bones: Saison 1 – Bones: Season 1

Date : 01/02

Synopsis : Une anthropologue brillante et un agent du FBI font équipe pour résoudre des meurtres à partir de restes humains, mêlant science, humour noir et enquêtes complexes.

Bones: Saison 2 – Bones: Season 2

Date : 01/02

Synopsis : L’équipe de Booth et Brennan affronte des affaires encore plus tordues, tandis que leurs relations personnelles se compliquent.

Bones: Saison 3 – Bones: Season 3

Date : 01/02

Synopsis : De nouveaux tueurs en série et des révélations intimes mettent l’équipe de Jeffersonian à rude épreuve.

Bones: Saison 5 – Bones: Season 5

Date : 01/02

Synopsis : Entre grandes décisions de vie et crimes toujours plus macabres, Brennan et Booth doivent décider ce qu’ils représentent vraiment l’un pour l’autre.

Bones: Saison 7 – Bones: Season 7

Date : 01/02

Synopsis : La vie de famille change la dynamique de l’équipe, sans empêcher l’arrivée d’enquêtes particulièrement dérangeantes.

Bones: Saison 8 – Bones: Season 8

Date : 01/02

Synopsis : Un nouvel adversaire rusé manipule les preuves et s’attaque directement à Brennan et Booth.

Bones: Saison 9 – Bones: Season 9

Date : 01/02

Synopsis : Le couple doit jongler entre mariage, menaces professionnelles et enquêtes explosives.

Bones: Saison 10 – Bones: Season 10

Date : 01/02

Synopsis : Une perte tragique frappe l’équipe, qui doit continuer à faire la lumière sur les morts les plus mystérieuses.

Bones: Saison 11 – Bones: Season 11

Date : 01/02

Synopsis : De nouveaux visages rejoignent l’institut alors que d’anciennes menaces refont surface.

Bones: Saison 12 – Bones: Season 12

Date : 01/02

Synopsis : La dernière saison offre une conclusion aux arcs principaux tout en proposant des enquêtes finales riches en émotion.

Retour à Sullivan’s Crossing – Sullivan’s Crossing: Season 1

Date : 01/02

Synopsis : Une neurochirurgienne surmenée retourne dans sa petite ville natale pour se reconnecter à ses racines, à sa famille et à elle-même.

Retour à Sullivan’s Crossing: Saison 2 – Sullivan’s Crossing: Season 2

Date : 01/02

Synopsis : De nouveaux défis professionnels et sentimentaux viennent bousculer l’équilibre fragile trouvé à Sullivan’s Crossing.

Animal Kingdom: Saison 1 – Animal Kingdom: Season 1

Date : 03/02

Synopsis : Après la mort de sa mère, un adolescent emménage chez sa grand-mère, matriarche d’une famille de criminels qui vit de braquages spectaculaires.

Animal Kingdom: Saison 2 – Animal Kingdom: Season 2

Date : 03/02

Synopsis : Les Cody multiplient les coups risqués tandis que les tensions internes menacent d’éclater.

Animal Kingdom: Saison 3 – Animal Kingdom: Season 3

Date : 03/02

Synopsis : Entre trahisons et nouveaux chefs, le clan doit redéfinir sa hiérarchie pour survivre.

Animal Kingdom: Saison 4 – Animal Kingdom: Season 4

Date : 03/02

Synopsis : Le passé de Smurf refait surface et éclaire l’origine du règne de la famille sur le crime local.

Animal Kingdom: Saison 5 – Animal Kingdom: Season 5

Date : 03/02

Synopsis : Orphelins de leur leader, les Cody tentent de garder le contrôle d’un empire en plein vacillement.

Animal Kingdom: Saison 6 – Animal Kingdom: Season 6

Date : 03/02

Synopsis : Dernière ligne droite pour la famille criminelle, qui doit choisir entre fuite, affrontement ou chute.

Cinquante nuances plus claires – Fifty Shades Freed

Date : 04/02

Synopsis : Christian et Ana goûtent à la vie de jeunes mariés fortunés, mais jalousie, secrets et menaces extérieures mettent leur relation à rude épreuve.

Cinquante Nuances de Grey – Fifty Shades of Grey

Date : 04/02

Synopsis : La rencontre entre Anastasia, étudiante timide, et Christian Grey, homme d’affaires charismatique et dominateur, fait naître une relation aussi passionnelle que dangereuse.

Cinquante nuances plus sombres – Fifty Shades Darker

Date : 04/02

Synopsis : Alors que le couple tente de se reconstruire, le passé trouble de Christian et de nouvelles rivales font planer une ombre sur leur histoire.

Mystère à Saint-Tropez – Mystère à Saint-Tropez

Date : 04/02

Synopsis : Dans les années 70, un inspecteur gaffeur est envoyé sur la Côte d’Azur pour élucider un sabotage sur un yacht de milliardaires, entre strass, quiproquos et humour absurde.

Samuel – Samuel: Season 1

Date : 05/02

Synopsis : Samuel voit sa vie basculer lorsqu’un événement inattendu le force à remettre en question sa carrière, ses relations et les secrets de son entourage.

L’agence : Saison 6 – The Agency: Season 6

Date : 05/02

Synopsis : La famille de l’agence immobilière de luxe continue de vendre des propriétés d’exception, entre négociations ultra-tendues, rivalités internes et coulisses du très haut de gamme.

Overboard (2018) – Overboard (2018)

Date : 06/02

Synopsis : Après une chute en mer, un millionnaire arrogant perd la mémoire. Une employée qu’il a maltraitée lui fait croire qu’ils sont mariés pour prendre sa revanche.

Un couple à la mer – Overboard

Date : 06/02

Synopsis : Une riche héritière capricieuse tombe à l’eau et devient amnésique. Un menuisier qu’elle a exploité se fait passer pour son mari pour lui apprendre la vie simple.

Noé – Noah

Date : 06/02

Synopsis : Épopée biblique autour de Noé, choisi pour construire l’arche et sauver les espèces vivantes d’un déluge apocalyptique.

The LXD : Les secrets du ra – The LXD: Secrets of the Ra

Date : 06/02

Synopsis : Des danseurs aux capacités extraordinaires rejoignent une société secrète qui utilise la danse comme arme dans une guerre souterraine entre le bien et le mal.

Norbit – Norbit

Date : 06/02

Synopsis : Norbit, homme timide marié à une épouse tyrannique, voit sa vie chamboulée par le retour de son amour d’enfance… à condition qu’il trouve enfin le courage de dire non.

Challenger – Challenger

Date : 10/02

Synopsis : Un drame revient sur la tragédie de la navette Challenger et sur les décisions humaines et techniques qui ont conduit à l’une des catastrophes les plus marquantes de l’histoire spatiale.

Tombés du camion – Fallen From the Truck

Date : 10/02

Synopsis : Quand un chargement très convoité « tombe du camion », une bande de petites mains et de petits escrocs se retrouve au cœur d’un gros coup qui les dépasse.

Urgences: Saison 1 – ER: Season 1

Date : 10/02

Synopsis : Dans un hôpital de Chicago, médecins et infirmiers jonglent avec les cas critiques, les gardes interminables et leurs propres vies personnelles.

Urgences: Saison 2 – ER: Season 2

Date : 10/02

Synopsis : Le service des urgences est plus que jamais sous pression alors que les soignants affrontent drames médicaux et choix difficiles.

Urgences: Saison 3 – ER: Season 3

Date : 10/02

Synopsis : Les carrières évoluent, les vocations se questionnent et l’hôpital reste un champ de bataille où chaque minute compte.

Urgences: Saison 4 – ER: Season 4

Date : 10/02

Synopsis : De nouveaux internes débarquent, bousculant une équipe déjà au bord de la rupture.

Urgences: Saison 5 – ER: Season 5

Date : 10/02

Synopsis : Crises personnelles et situations d’urgence s’enchaînent, mettant à nu les fragilités de chacun.

Urgences: Saison 6 – ER: Season 6

Date : 10/02

Synopsis : Départs, arrivées et drames impactent profondément le service, qui doit rester opérationnel malgré tout.

Urgences: Saison 7 – ER: Season 7

Date : 10/02

Synopsis : Les médecins affrontent des catastrophes d’envergure tout en tentant de préserver un semblant de vie privée.

Urgences: Saison 8 – ER: Season 8

Date : 10/02

Synopsis : Les anciens laissent progressivement la place à une nouvelle génération de soignants.

Urgences: Saison 9 – ER: Season 9

Date : 10/02

Synopsis : Le service continue d’évoluer, entre innovations, tensions administratives et drames du quotidien.

Urgences: Saison 10 – ER: Season 10

Date : 10/02

Synopsis : Catastrophes et crises majeures mettent à l’épreuve la solidarité de l’équipe.

Urgences: Saison 11 – ER: Season 11

Date : 10/02

Synopsis : L’hôpital fait face à de nouvelles menaces tandis que les liens entre collègues se resserrent ou se brisent.

Urgences: Saison 12 – ER: Season 12

Date : 10/02

Synopsis : Une nouvelle génération de médecins tente de se faire une place dans un service sous haute tension.

Urgences: Saison 13 – ER: Season 13

Date : 10/02

Synopsis : Les urgences se retrouvent au cœur de crises sociales et médicales d’actualité brûlante.

Urgences: Saison 14 – ER: Season 14

Date : 10/02

Synopsis : L’équipe affronte une série de défis qui menace la stabilité même de l’hôpital.

Urgences: Saison 15 – ER: Season 15

Date : 10/02

Synopsis : Dernier tour de piste pour la série culte, qui offre un adieu émouvant à ses personnages emblématiques.

The French Dispatch – The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun

Date : 12/02

Synopsis : Wes Anderson rend hommage au journalisme à travers les histoires hautes en couleur d’un magazine américain installé dans une ville française fictive.

Pyjama Party – Sleepover

Date : 13/02

Synopsis : Une soirée pyjama entre adolescentes se transforme en nuit d’aventures débridées, entre défis, premiers amours et gros mensonges à leurs parents.

Le Royaume – Le Royaume

Date : 13/02

Synopsis : Dans un royaume fantaisiste, un jeune héros maladroit se retrouve chargé malgré lui de protéger le trône et de trouver sa place dans un monde en plein bouleversement.

Paranormal Activity 4 – Paranormal Activity 4

Date : 13/02

Synopsis : Une nouvelle famille installe des caméras dans sa maison pour comprendre les phénomènes étranges qui s’y produisent, sans imaginer l’horreur qu’elles vont révéler.

Steve, bête de combat – Rumble

Date : 13/02

Synopsis : Dans un monde où des monstres géants font du catch, une adolescente entraîne une créature paresseuse pour en faire un champion de l’arène.

Thelma – Thelma

Date : 14/02

Synopsis : Une grand-mère refuse de se laisser faire après avoir été victime d’une arnaque et se lance dans une improbable mission de vengeance.

Kung Fu Panda – Kung Fu Panda

Date : 15/02

Synopsis : Po, panda gourmand et maladroit, est choisi contre toute attente pour devenir le guerrier dragon destiné à protéger la vallée.

Kung Fu Panda 2 – Kung Fu Panda 2

Date : 15/02

Synopsis : Po découvre des secrets sur son passé tandis qu’un nouvel ennemi menaçant la Chine entière l’oblige à dépasser ses limites.

Kung Fu Panda 3 – Kung Fu Panda 3

Date : 15/02

Synopsis : Po retrouve son père et un village secret de pandas, tout en affrontant un esprit maléfique décidé à voler le chi des maîtres de kung-fu.

L’île des Miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2 – Cloudy with a Chance of Meatballs 2

Date : 15/02

Synopsis : Flint découvre que sa machine à fabriquer de la nourriture crée désormais des créatures mi-animaux mi-aliments, parfois adorables… parfois très dangereuses.

Stargate SG-1 : Saison 1 – Stargate SG-1: Season 1

Date : 15/02

Synopsis : L’équipe SG-1 explore d’autres planètes via la Porte des étoiles et affronte les Goa’uld, des envahisseurs se faisant passer pour des dieux.

Stargate SG-1: Saison 2 – Stargate SG-1: Season 2

Date : 15/02

Synopsis : De nouveaux alliés et de nouveaux ennemis étendent l’univers de la Porte des étoiles.

Stargate SG-1: Saison 3 – Stargate SG-1: Season 3

Date : 15/02

Synopsis : Les menaces s’intensifient et les enjeux politiques se complexifient pour SG-1 et la Terre.

Stargate SG-1: Saison 5 – Stargate SG-1: Season 5

Date : 15/02

Synopsis : L’ennemi se fait plus rusé, forçant SG-1 à des sacrifices de plus en plus lourds.

Stargate SG-1: Saison 6 – Stargate SG-1: Season 6

Date : 15/02

Synopsis : L’équipe se réinvente après un départ marquant, sans cesser de défendre la planète.

Stargate SG-1: Saison 7 – Stargate SG-1: Season 7

Date : 15/02

Synopsis : De grandes révélations sur les Anciens changent la compréhension de la Porte.

Stargate SG-1: Saison 8 – Stargate SG-1: Season 8

Date : 15/02

Synopsis : De nouveaux défis galactiques testent la cohésion d’une équipe désormais mythique.

Stargate SG-1: Saison 9 – Stargate SG-1: Season 9

Date : 15/02

Synopsis : Une nouvelle menace religieuse et fanatique apparaît, bouleversant l’équilibre des puissances.

Stargate SG-1: Saison 10 – Stargate SG-1: Season 10

Date : 15/02

Synopsis : Dernier acte de la lutte contre les Oris et conclusion épique de la série culte.

Miracle sur la 34e rue – Miracle on 34th Street

Date : 16/02

Synopsis : Un vieux monsieur prétendant être le véritable père Noël doit prouver son identité devant un tribunal et redonner foi à une fillette sceptique.

Youssef Salem a Du Succès – The (In)Famous Youssef Salem

Date : 18/02

Synopsis : Un écrivain voit sa carrière décoller avec un roman inspiré de sa famille, qui, elle, supporte beaucoup moins bien d’être ainsi exposée.

La Famille Addams – The Addams Family

Date : 20/02

Synopsis : La célèbre famille macabre et excentrique tente de mener une vie de tous les jours… à sa manière délicieusement lugubre.

La Famille Addams 2 : Une virée d’enfer – The Addams Family 2

Date : 20/02

Synopsis : Les Addams partent sur les routes pour un road trip chaotique, semant le malaise et le rire partout où ils passent.

Top Secret ! – Top Secret!

Date : 20/02

Synopsis : Parodie délirante mêlant films de guerre et histoires d’espionnage, où un chanteur américain se retrouve embarqué dans un complot absurde en Europe de l’Est.

À la belle étoile – Sugar and Stars

Date : 22/02

Synopsis : Inspiré de l’histoire vraie de Yazid Ichemrahen, ce film suit un jeune homme issu d’un milieu modeste qui rêve de devenir un grand chef pâtissier.

Mamma Mia! Here We Go Again – Mamma Mia! Here We Go Again

Date : 24/02

Synopsis : Entre présent et flashbacks, la fille de Donna découvre le passé amoureux de sa mère au rythme des plus grands tubes d’ABBA.

Mamma Mia ! le film – Mamma Mia!

Date : 24/02

Synopsis : Sur une île grecque, une future mariée invite trois anciens amants de sa mère pour découvrir lequel est son vrai père, dans une comédie musicale ensoleillée.

Couleurs de l’incendie – Couleurs de l’incendie

Date : 25/02

Synopsis : Dans les années 1920, une héritière trahie par ses proches entreprend une vengeance méthodique contre ceux qui ont ruiné sa famille.

Paul – Paul

Date : 28/02

Synopsis : Deux geeks anglais en road trip aux États-Unis rencontrent Paul, un extraterrestre sarcastique en cavale, et décident de l’aider à rentrer chez lui.

On aurait dû aller en Grèce – On aurait dû aller en Grèce

Date : 20/02

Synopsis : Un groupe d’amis voit ses vacances rêvées tourner au fiasco entre plans ratés, tensions amoureuses et décisions absurdes… au point de se dire qu’ils auraient peut-être dû choisir une autre destination.