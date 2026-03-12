Lucid Motors dévoile Lunar, un concept de robotaxi sans volant

Lucid Motors accélère son virage (hum…) vers la conduite autonome. Lors d’une journée investisseurs à New York, le constructeur a présenté Lucid Lunar, un concept de robotaxi biplace dépourvu de volant et de pédales. L’objectif de la firme californienne est de démontrer qu’une plateforme pensée pour l’électrique peut aussi devenir un socle pour des services de mobilité autonome, au-delà de la vente de voitures.

Un robotaxi “pur” basé sur la future plateforme mid-size

Lunar serait construit sur la même architecture technique que la future gamme mid-size de Lucid, prévue pour élargir l’offre à un niveau de prix plus accessible. Le dirigeant par intérim Marc Winterhoff a indiqué que l’idée était déjà sur la table, avant que l’entreprise ne précise qu’il ne s’agit pas encore d’un développement actif dédié au robotaxi. En clair, Lunar sert surtout de vitrine technologique, en attendant que les modèles mid-size arrivent sur le marché.

Uber et Nuro : la stratégie des partenariats

Lucid affirme être proche d’un accord avec Uber autour d’un robotaxi dérivé d’un véhicule mid-size. Parallèlement, la marque américaine travaille déjà avec la société d’autonomie Nuro sur une version autonome du SUV Gravity destinée au réseau Uber dans la baie de San Francisco (d’ici la fin de l’année). Les détails techniques restent cependant encore flous.

Le logiciel comme relais de croissance

Des abonnements mensuels pour DreamDrive Pro

Lucid compte aussi monétiser l’assistance à la conduite. À partir du premier semestre 2027, l’entreprise prévoit des abonnements de 69 à 199 $ par mois (soit environ 64 à 184 €) selon le niveau de fonctionnalités. La formule la plus avancée évoque une conduite sans reprise en main, une capacité que Lucid n’a pas encore livrée.

Entre robotaxi, abonnements et assistant IA embarqué, Lucid cherche à se rapprocher des modèles économiques « software-first » déjà explorés par Tesla ou Rivian. Reste encore à transformer des annonces ambitieuses en produits fiables, réglementairement validés, et surtout… réellement rentables.