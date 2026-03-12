Après avoir fait parler de lui (pas forcément en bien) avec le Rabbit R1, le constructeur prépare un nouveau pari du nom de Project Cyberdeck, soit un mini-PC pensé non pas pour exécuter de gros modèles d’IA en local, mais pour « coder en mobilité » avec un terminal et des services cloud. L’idée est née, selon Rabbit, en observant l’usage intensif de Claude Code par ses propres ingénieurs. Problème, sur le marché, les petites machines abordables seraient souvent pénalisées par des claviers jugés médiocres. « Ils ont tous des claviers à membrane en caoutchouc… ce n’est pas agréable sur la durée », résume Jesse Lyu, le CEO de Rabbit.

Un netbook modernisé, inspiré du Sony Vaio P

Rabbit revendique une filiation avec le Sony Vaio P, netbook de 2009 à l’écran 8 pouces. À l’époque, l’appareil pesait environ 0,64 kg et coûtait près de 900 $ (environ 820 €), un tarif élevé pour un appareil avec processeur Atom. Le Cyberdeck viserait plutôt un prix autour de 500 $ (environ 460 €), avec un design qui évoquerait un mélange entre le Vaio P, la Nintendo DS et l’esthétique du Rabbit.

Linux, terminal et ports USB-C

Le Cyberdeck fonctionnerait sous Linux, modifiable, avec un accès aux outils Rabbit via des commandes en ligne de commande. Les rendus internes aperçus évoquent quatre ports USB-C pour brancher écran et périphériques, même si la connectique finale reste à trancher.

Clavier mécanique et et écran OLED

Rabbit miserait sur un clavier 40% à switches mécaniques low-profile, avec PCB hot-swappable afin de personnaliser la sensation de frappe. Un écran OLED 7 pouces est aussi envisagé, potentiellement tactile et à haute fréquence, avec une interface en mode sombre pour limiter la consommation.

Beaucoup de paramètres (puce, RAM, composants) restent encore en discussion, dans un contexte de très forte tension sur la mémoire vive. Le pari reste osé : les développeurs voudront-ils transporter une machine dédiée, alors que les outils de vibe coding tournent déjà sur laptop ? Rabbit parie évidemment que la réponse sera positive, et promet d’en dire plus dans les prochains mois.