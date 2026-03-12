TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 mars
Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 mars

11 min.
12 Mar. 2026 • 16:59
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6,9″ XIAOMI POCO M7 – 6+128 Go, 144 Hz, Snapdragon 685, 7000 mAh à 99,17€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Smartphone 6.86″ Xiaomi Mix Flip – 512 Go, 12 Go de RAM, Version globale à 444€ sur @AliExpress avec le code FRSS55
  • Smartphone 6,67″ Poco X7 – RAM 12 Go, 512 Go, Version Globale à 186,75€ sur @AliExpress avec le code SSFR25
  • Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 454€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 299€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16
  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 581€ sur @Amazon
  • Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – RAM 16 Go, 512 Go, Version Mondiale à 374,26€ sur @AliExpress avec le code FRSS40
  • Tablette 11″ Xiaomi Redmi Pad 2 – 8/256 Go à 121,99€ au lieu de 169,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • Tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 10.4 » 64Go à 209€ au lieu de 372€ sur @Amazon
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 379€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad – M3, 128 Go à 741€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Casque VR Oculus Quest 3 – 512 Go à 455,51€ sur @AliExpress avec le code AEVS50
  • Console Nintendo Switch OLED – Blanc à 210,19€ sur @AliExpress avec le code FRSS25

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD portable magnétique 20 Gbps Verbatim Snapback – 1 To, logiciel de sauvegarde, noir à 98,15€ au lieu de 102€ sur @Amazon
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Pack Combo Logitech Clavier MX Keys S + Souris MX Master 3S + Repose Poignet – Version MAC à 132,54€ au lieu de 200€ sur @Amazon
  • Clavier MX Keys sans Fil Rechargeable Logitech – Azerty, Graphite à 79,49€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT Blanc OC Edition 16 Go GDDR6 à 678,65€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte mère ASUS ROG STRIX B850-A Gaming WiFi – Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, AM5 + Jeu Resident Evil 9 Requiem offert à 194,99€ au lieu de 269,13€ sur @Amazon avec le code 5RETRAIT
  • Pack de 5 Ventilateurs PC Thermalright TL-C12C-S – ARGB, 120 mm, PWM Silent, Ventilateur d’ordinateur avec roulement S-FDB à 19,27€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Maps Navigation 3D Immersive Ask Maps

Google Maps ajoute une navigation 3D immersive, son plus gros changement

12 Mar. 2026 • 20:00
1 Internet

Google Maps ajoute une navigation immersive, ce que le groupe qualifie lui-même de sa « plus grande transformation de...

lucid-lunar

Lucid Motors dévoile Lunar, un concept de robotaxi sans volant

12 Mar. 2026 • 19:15
0 Matériel

Lucid Motors accélère son virage (hum…) vers la conduite autonome. Lors d’une journée investisseurs à New York,...

Disclosure Day 1

Disclosure Day : la bande-annonce du prochain Spielberg dévoile enfin l’ampleur du mystère extraterrestre

12 Mar. 2026 • 18:40
0 Geekeries

Universal vient de dégainer la bande-annonce officielle de Disclosure Day, le prochain film de science-fiction de Steven Spielberg. À...

Disney Plus Verts

Disney+ lance Verts, son système de vidéos verticales

12 Mar. 2026 • 18:16
0 Logiciels

Disney+ commence à déployer Verts auprès des utilisateurs de son application mobile. Annoncé en janvier, ce fil de...

Cyberdeck Rabbit

Rabbit « Cyberdeck » : le retour du netbook version Linux et avec clavier mécanique

12 Mar. 2026 • 17:15
0 Matériel

Après avoir fait parler de lui (pas forcément en bien) avec le Rabbit R1, le constructeur prépare un nouveau pari du nom de Project...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple propose les manuels de réparation pour les iPhone 17e, MacBook Neo et les autres nouveautés

Apple propose les manuels de réparation pour les iPhone 17e, MacBook Neo et les autres nouveautés

12 Mar. 2026 • 19:22

image de l'article MacBook Neo : un démontage révèle le Mac le plus réparable

MacBook Neo : un démontage révèle le Mac le plus réparable

12 Mar. 2026 • 17:27

image de l'article Apple lance « Hello Apple », un nouveau compte Instagram

Apple lance « Hello Apple », un nouveau compte Instagram

12 Mar. 2026 • 16:49

image de l'article Apple va fêter ses 50 ans et tease des annonces

Apple va fêter ses 50 ans et tease des annonces

12 Mar. 2026 • 14:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site