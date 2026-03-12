TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Disney+ lance Verts, son système de vidéos verticales
Logiciels

Disney+ lance Verts, son système de vidéos verticales

3 min.
12 Mar. 2026 • 18:16
0

Disney+ commence à déployer Verts auprès des utilisateurs de son application mobile. Annoncé en janvier, ce fil de vidéos verticales courtes s’inspire directement du modèle de TikTok et des Instagram Reels : les utilisateurs y font défiler des extraits de films et séries issus du catalogue du service de streaming, avec la possibilité d’ajouter un titre à leur liste ou d’y accéder directement depuis le fil.

Disney Plus Verts

Un algorithme de recommandation pour Disney+ Verts

L’accès se fait via une nouvelle icône dans la barre de navigation de l’application de Disney+. L’objectif affiché est d’augmenter l’engagement quotidien et de faciliter la découverte pour un public habitué à consommer du contenu en format court sur mobile.

Disney mise sur un algorithme de recommandation avancé pour personnaliser le fil selon chaque utilisateur, sur le modèle de TikTok dont le succès repose précisément sur l’efficacité de son moteur de suggestions. Des tests conduits en août, à la fois sur Disney+ et ESPN (qui appartient à Disney), ont démontré que Verts générait un engagement supplémentaire mesurable.

Pour l’instant limité à des extraits de contenus disponibles sur la plateforme, Verts devrait s’élargir à terme à des vidéos de créateurs issus des communautés de fans, ainsi qu’à d’autres formats et expériences personnalisées. « Verts offre une façon rapide et ludique d’explorer ce catalogue dès l’ouverture de l’application. Il apporte la magie du storytelling Disney dans un format moderne, pensé pour la façon dont les fans découvrent déjà la vidéo sur mobile », précise Disney.

Uniquement disponible aux États-Unis pour l’instant

Disney+ n’est pas le premier acteur du streaming à emprunter ce chemin. Netflix a lancé son propre fil vertical l’an dernier, dédié aux extraits de ses contenus originaux. Les deux plateformes ciblent la même audience prioritaire : les utilisateurs jeunes, habitués aux formats courts sur smartphone, qu’il s’agit d’attirer avec un clip pour les conduire ensuite vers le visionnage complet d’une série ou d’un film.

Verts est pour l’instant disponible uniquement aux États-Unis, sans date annoncée pour un déploiement international.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Disney Plus Logo Actu OS

Disney+ va adopter les vidéos verticales pour concurrencer TikTok

Disney Plus Nouveau Logo Internet

Disney+ lance Perks pour offrir des cadeaux à ses abonnés

HULU Actu OS

Disney va fusionner Disney+ et Hulu dans une même app

Disney Plus Logo Hors-Sujet

Disney+ va arrêter de dévoiler son nombre d’abonnés

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Maps Navigation 3D Immersive Ask Maps

Google Maps ajoute une navigation 3D immersive, son plus gros changement

12 Mar. 2026 • 20:00
1 Internet

Google Maps ajoute une navigation immersive, ce que le groupe qualifie lui-même de sa « plus grande transformation de...

lucid-lunar

Lucid Motors dévoile Lunar, un concept de robotaxi sans volant

12 Mar. 2026 • 19:15
0 Matériel

Lucid Motors accélère son virage (hum…) vers la conduite autonome. Lors d’une journée investisseurs à New York,...

Disclosure Day 1

Disclosure Day : la bande-annonce du prochain Spielberg dévoile enfin l’ampleur du mystère extraterrestre

12 Mar. 2026 • 18:40
0 Geekeries

Universal vient de dégainer la bande-annonce officielle de Disclosure Day, le prochain film de science-fiction de Steven Spielberg. À...

Cyberdeck Rabbit

Rabbit « Cyberdeck » : le retour du netbook version Linux et avec clavier mécanique

12 Mar. 2026 • 17:15
0 Matériel

Après avoir fait parler de lui (pas forcément en bien) avec le Rabbit R1, le constructeur prépare un nouveau pari du nom de Project...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 mars

12 Mar. 2026 • 16:59
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple propose les manuels de réparation pour les iPhone 17e, MacBook Neo et les autres nouveautés

Apple propose les manuels de réparation pour les iPhone 17e, MacBook Neo et les autres nouveautés

12 Mar. 2026 • 19:22

image de l'article MacBook Neo : un démontage révèle le Mac le plus réparable

MacBook Neo : un démontage révèle le Mac le plus réparable

12 Mar. 2026 • 17:27

image de l'article Apple lance « Hello Apple », un nouveau compte Instagram

Apple lance « Hello Apple », un nouveau compte Instagram

12 Mar. 2026 • 16:49

image de l'article Apple va fêter ses 50 ans et tease des annonces

Apple va fêter ses 50 ans et tease des annonces

12 Mar. 2026 • 14:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site