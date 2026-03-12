Disney+ lance Verts, son système de vidéos verticales

Disney+ commence à déployer Verts auprès des utilisateurs de son application mobile. Annoncé en janvier, ce fil de vidéos verticales courtes s’inspire directement du modèle de TikTok et des Instagram Reels : les utilisateurs y font défiler des extraits de films et séries issus du catalogue du service de streaming, avec la possibilité d’ajouter un titre à leur liste ou d’y accéder directement depuis le fil.

Un algorithme de recommandation pour Disney+ Verts

L’accès se fait via une nouvelle icône dans la barre de navigation de l’application de Disney+. L’objectif affiché est d’augmenter l’engagement quotidien et de faciliter la découverte pour un public habitué à consommer du contenu en format court sur mobile.

Disney mise sur un algorithme de recommandation avancé pour personnaliser le fil selon chaque utilisateur, sur le modèle de TikTok dont le succès repose précisément sur l’efficacité de son moteur de suggestions. Des tests conduits en août, à la fois sur Disney+ et ESPN (qui appartient à Disney), ont démontré que Verts générait un engagement supplémentaire mesurable.

Pour l’instant limité à des extraits de contenus disponibles sur la plateforme, Verts devrait s’élargir à terme à des vidéos de créateurs issus des communautés de fans, ainsi qu’à d’autres formats et expériences personnalisées. « Verts offre une façon rapide et ludique d’explorer ce catalogue dès l’ouverture de l’application. Il apporte la magie du storytelling Disney dans un format moderne, pensé pour la façon dont les fans découvrent déjà la vidéo sur mobile », précise Disney.

Uniquement disponible aux États-Unis pour l’instant

Disney+ n’est pas le premier acteur du streaming à emprunter ce chemin. Netflix a lancé son propre fil vertical l’an dernier, dédié aux extraits de ses contenus originaux. Les deux plateformes ciblent la même audience prioritaire : les utilisateurs jeunes, habitués aux formats courts sur smartphone, qu’il s’agit d’attirer avec un clip pour les conduire ensuite vers le visionnage complet d’une série ou d’un film.

Verts est pour l’instant disponible uniquement aux États-Unis, sans date annoncée pour un déploiement international.