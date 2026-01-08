Disney+ va adopter les vidéos verticales pour concurrencer TikTok

Disney+ prépare une évolution de son interface en intégrant prochainement des vidéos verticales à son service de streaming. Cette annonce, faite lors du CES 2026, s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’engagement quotidien des abonnés et à rattraper le retard face aux plateformes comme TikTok ou YouTube Shorts.

Les vidéos verticales en approche sur Disney+

L’objectif affiché est de faire de Disney+ une « destination quotidienne incontournable » selon les dires du groupe. Le format vertical, déjà testé avec succès sur l’application ESPN (qui appartient à Disney) depuis août dernier sous le nom de « Verts », sera déployé à travers diverses catégories, incluant l’actualité et le divertissement.

Erin Teague, vice-présidente exécutive de la gestion des produits chez Disney, précise à Deadline que « tout est sur la table » concernant le contenu. Il pourra s’agir de programmes courts originaux, clips de réseaux sociaux réutilisés ou encore des scènes retravaillées issues de séries ou de films.

Contrairement à de simples bandes-annonces, ces vidéos sont conçues comme une amélioration globale du service, offrant des expériences consommables rapidement.

Une envie de s’adapter aux jeunes générations

Cette mutation répond directement aux habitudes de consommation de la génération Z et de la génération Alpha. « Ils ne pensent pas nécessairement à s’asseoir pour regarder un contenu long de deux heures et demie sur leur téléphone », déclare Erin Teague. Pour elle, l’essentiel est de « rencontrer les gens là où ils sont ».

L’expérience acquise par la dirigeante chez YouTube, où elle a observé l’essor des formats courts, est précieuse. Elle note d’ailleurs que la plupart des vidéos YouTube Shorts sont désormais visionnées sur des téléviseurs et non plus uniquement sur mobile, justifiant ainsi l’arrivée de ce format sur une plateforme de streaming.

En parallèle, Disney a dévoilé des nouveautés pour monétiser ce nouveau flux. L’entreprise lance un outil de génération vidéo par intelligence artificielle permettant aux marques de créer des publicités pour la télévision connectée à partir de leurs actifs existants. Une nouvelle donnée d’« impact de marque » sera également proposée pour mesurer l’efficacité des campagnes.