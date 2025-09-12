Disney+ augmente ses prix en France : jusqu’à 15,99 €/mois

Disney+ a décidé d’augmenter les prix de ses différents abonnements en France, au point d’atteindre 15,99 €/mois pour l’offre la plus complète.

Hausse de prix pour Disney+ en France

Hier, Disney+ a lancé une promotion qui permet d’avoir jusqu’à 50 % de réduction sur ses abonnements, avec un premier prix de 2,99 €/mois. Il s’agit d’une offre valable pendant trois mois. Mais il se trouve que le service de streaming en a aussi profité pour discrètement revoir ses tarifs à la hausse.

Ainsi, l’abonnement « Standard avec pub » voit son prix mensuel passer de 5,99 € à 6,99 €. Cette offre propose une qualité vidéo 1080p, la lecture sur deux appareils en simultané et des publicités. Il y a ensuite l’abonnement « Standard » qui retire les publicités et ajoute la possibilité de télécharger les films et séries pour les regarder sans connexion Internet. Ici, le prix mensuel passe de 9,99 € à 10,99 €.

Vient enfin l’abonnement « Premium » qui donne accès à la 4K (HDR et Dolby Vision), au son Dolby Atmos, ainsi qu’à la lecture sur quatre appareils en simultané. Cette offre est celle qui connaît la plus hausse augmentation, avec un prix mensuel passant de 13,99 € à 15,99 €. Elle prend donc deux euros contre un euro pour les autres.

Cependant, il n’y a pas de changement (pour l’instant ?) au sujet des abonnements à l’année. On reste à 99,90 € pour l’abonnement Standard et 139,90 € pour l’abonnement Premium. Ils sont à retrouver sur cette page.

Les nouveaux prix sont en tout petit

Il n’y a pas d’engagement, vous pouvez résilier sans frais

La nouvelle tarification sera en place dès le renouvellement pour les abonnés existants. Concernant ceux qui souscrivent maintenant, ils ont le droit aux remises évoquées plus tôt pendant trois mois. Mais après cela, ils basculeront sur les nouveaux prix.

Il est bon de noter que Disney+, à l’instar de Netflix et d’autres plateformes de streaming, se veut sans engagement. Il est donc possible de se désabonner à tout moment, sans payer de frais.