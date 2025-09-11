TENDANCES
[#Promo] Disney+ propose son abonnement à moitié prix

11 Sep. 2025 • 16:31
Disney+ profite de la rentrée pour proposer des réductions sur ses abonnements, au point d’atteindre 50 % de remise, et ce pendant plusieurs mois. Il y a trois offres au total.

Disney Plus Logo

50 % de réduction pour l’abonnement Disney+

Le premier abonnement est « Standard avec pub » au prix de seulement 2,99 €/mois au lieu de 5,99 €/mois, soit une remise de 50 %. Il permet de regarder les films, séries et documentaires en streaming sur Disney+. La qualité vidéo est du Full HD (1080p) et il est possible de streamer les contenus sur deux appareils en simultané. Et comme son nom l’indique, il y a de temps en temps des publicités.

Vient ensuite l’abonnement « Standard » à 5,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois, ce qui représente une réduction de 40 %. Il y a deux différences ici par rapport au premier abonnement : il n’y a pas de publicités et il est possible de télécharger les contenus pour les regarder sans connexion Internet.

Le dernier abonnement a pour nom « Premium ». Il est actuellement à 9,99 €/mois au lieu de 13,99 €/mois (29 % de remise). Cela donne accès à la 4K (avec support du HDR et du Dolby Vision), au son Dolby Atmos et au visionnage sur quatre appareils en simultané.

Il est possible de profiter de ces prix sur le site de Disney+ en cliquant ici. L’offre est en place jusqu’au 27 septembre. Les remises sont appliquées pendant trois mois. Après ces trois mois, vous aurez la facturation au prix habituel. Il est toutefois possible de résilier avant, étant donné que ce sont des abonnements sans engagement.

Disney Plus Promotion Septembre 2025

