🔥 Disney+ est gratuit pendant 6 mois pour les clients Orange et Sosh

Une offre est intéressante est disponible pour les clients d’Orange et de Sosh : ils peuvent avoir Disney+ gratuit pendant 6 mois. Il faut toutefois faire vite, l’offre expire le 2 juillet.

Comment avoir Disney+ gratuit

Les 6 mois offerts concernant l’abonnement Disney+ avec pub, qui coûte normalement 5,99 €/mois. Celle-ci permet de voir les films, séries et documentaire sur la plateforme de streaming. La qualité est Full HD (1080p) et il est possible d’avoir un visionnage sur deux écrans en simultané. Et comme le nom l’indique, il y a de temps en temps des publicités qui apparaissent.

Plusieurs possibilités existent pour profiter de l’offre. Si vous êtes un client Livebox, allumez le décodeur TV et rendez-vous sur la chaîne 68. Il suffit alors de sélectionner l’abonnement pour avoir les 6 mois gratuits.

Sinon, vous pouvez passer par l’application TV d’Orange, vous connecter avec vos identifiants, vous rendre sur l’onglet « Boutique TV » puis choisir Disney+. Ici, il suffit de valider pour avoir la gratuité.

Une troisième option est de vous rendre sur votre espace client Orange ou Sosh. Faites un tour dans les options et vous pourrez là aussi profiter de Disney+ gratuit pendant 6 mois.

Il y a un élément à prendre en compte : l’offre est uniquement valable pour ceux qui n’ont pas été abonnés à Disney+ au cours des 12 derniers mois. Aussi, il faudra penser à résilier avant les 6 mois si vous ne voulez pas payer 5,99 €/mois ensuite. C’est simple à faire, étant donné que l’offre se veut sans engagement.