Disney+ : Orange récupère la mise

Disney et Canal+ ont mis fin à leur accord il y a quelques semaines, une séparation qui signifie qu’à partir du 1er janvier 2025, aucune chaine de la firme aux grands oreilles, aucune franchise du groupe (Marvel, Star Wars, entre autres…) ne sera désormais disponible sur le bouquet proposé par Canal+ (ce qui diminue tout de même le rapport qualité prix de l’abonnement). Comme on pouvait s’en douter, Disney n’aura pas perdu de temps pour retrouver un partenaire commercial en France. C’est donc Orange, premier opérateur français, qui a été choisi pour accueillir les contenus de Disney, ainsi que le confirme avec enthousiasme Hélène Etzi, Présidente de The Walt Disney Compagny France : “Nous sommes très heureux de nous associer à Orange, pour rendre nos contenus et nos histoires emblématiques accessibles au plus grand nombre de foyers français. Grâce à ces accords stratégiques, les abonnés pourront profiter de nos contenus à travers 3 modes d’accès simples et complémentaires : Disney+, nos chaînes phares Disney Channel et National Geographic et le service VOD.”

A priori, avec ses 16,5 millions de clients Fibre, Orange remplace avantageusement les 10 millions d’abonnés Canal+ pour le géant américain. Pourtant, du côté des abonnés justement, on est loin de l’offre de Canal+, les seuls clients du forfait Livebox Max pouvant profiter d’une simple ristourne de 5 euros sur l’abonnement à Disney+, une ristourne équivalente à celle proposée chez Orange par Max et Netflix. Du côté des films, le gap avec Canal+ est encore plus grand puisque les films du groupe Disney seront bien disponibles sur Orange 4 mois après leur sortie mais seulement à l’achat tandis que Canal+ bénéficiait de ces mêmes films dans son offre de streaming par abonnement.