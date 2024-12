Free annonce à son tour avoir signé un accord avec Disney

Orange n’est donc pas le seul opérateur français à bénéficier de la liberté nouvellement retrouvée de Disney, qui pour rappel a mis un terme à son contrat avec Canal+ il y a quelques semaines à peine. Le site universfreebox nous informe en effet que Free a confirmé « un nouvel accord de distribution avec Disney pour inclure Disney Channel et National Geographic dans son bouquet basique à partir du 1er janvier 2025 ».

Le malheur des uns fait le bonheur des autres : Free récupère les chaines Disney Channel et National Geographic dans son bouquet basic

Disney Channel et National Geographic viendront donc renforcer l’offre du bouquet Basic de Free, sans aucun surcoût pour l’utilisateur des offres Freebox ou des box 5G. Sans surprise, les nouveaux et les anciens abonnés pourront profiter de ces deux chaines supplémentaires. Pour rappel, Disney+ est déjà inclus dans l’offre Freebox Ultra, et le restera sur toute l’année 2025 puisque l’accord de distribution avec Disney a été renouvelé une année de plus. Finalement, il semble que ce soit bien Free et non Orange qui soit le grand gagnant de la rupture entre Canal+ et Disney.