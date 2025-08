Disney+ va arrêter de dévoiler son nombre d’abonnés

Disney a annoncé qu’il ne divulguera plus le nombre d’abonnés payants ni le revenu moyen par utilisateur (ARPU) pour Disney+, ainsi que pour ses autres services de streaming Hulu et ESPN+. Cette décision s’aligne sur les pratiques de Netflix et d’autres plateformes.

La fin du nombre d’abonnés pour Disney+

À partir du premier trimestre de l’exercice fiscal 2026 (ce qui correspond au quatrième trimestre de 2025 dans notre calendrier) pour Disney+ et Hulu, et dès septembre pour ESPN+, Disney abandonnera le partage des données, jugées « moins pertinentes pour évaluer la performance de nos activités ». Selon Bob Iger, patron de Disney, et Hugh Johnston, le directeur financier, cette évolution s’inscrit dans une stratégie axée sur une croissance durable et une adaptation des rapports financiers à la manière dont l’entreprise opère aujourd’hui. Ils ont souligné que « l’environnement opérationnel et la stratégie directe aux consommateurs ont évolué » depuis que ces données étaient rapportées.

À la place, Disney mettra l’accent sur la rentabilité de son segment « divertissement direct au consommateur », tout en cessant de divulguer les chiffres d’abonnés et l’ARPU.

Les dernières données en date montrent que Disney+ et Hulu totalisaient 183 millions d’abonnés, soit une hausse de 2,6 millions par rapport au précédent trimestre. Disney+ seul compte 128 millions d’abonnés (+1,8 million) et Hulu est à 55,5 millions (+800 000). Pour le trimestre en cours, Disney anticipe une croissance de plus de 10 millions d’abonnés pour Disney+ et Hulu, principalement grâce à un partenariat élargi avec Charter aux États-Unis. Une augmentation modeste est attendue pour Disney+ seul.

Ce qui va changer

Ce changement reflète une volonté de Disney de recentrer l’attention sur la rentabilité plutôt que sur la course aux abonnés, dans un marché du streaming de plus en plus concurrentiel. En s’alignant sur des concurrents comme Netflix, la société de Mickey pourrait chercher à minimiser les comparaisons directes sur les chiffres d’abonnés tout en mettant en avant des indicateurs financiers plus stratégiques. Cette décision intervient alors que l’entreprise continue d’investir dans ses services pour maintenir sa croissance, notamment via des accords de distribution comme celui avec Charter aux États-Unis.

Les investisseurs et analystes devront s’adapter à ce nouveau système pour les données, qui pourrait offrir moins de transparence sur la performance individuelle des plateformes, mais davantage de clarté sur leur contribution globale aux résultats financiers de Disney. Plus de détails seront probablement fournis lors des prochains rapports financiers.