Disney+ va ajouter le support du HDR10+

Disney+ supporte déjà le HDR et le Dolby Vision, et ajoutera bientôt la prise en charge du HDR10+. Le service de streaming rejoint ainsi d’autres plateformes qui elles aussi supportent le HDR10+, dont Amazon Prime Video, Paramount+, Apple TV+ et YouTube.

Bientôt le HDR10+ sur Disney+

L’annonce du support du HDR10+ par Disney+ a été faite à l’occasion du CES 2025. HDR10+ Technologies, l’organisme (créé par Samsung et Panasonic) qui valide l’usage de sa technologie par les marques et plateformes, a annoncé la nouvelle, mais n’a pas donné une date de disponibilité précise. Nous savons seulement que ce sera prochainement.

L’avantage du HDR10+ est qu’il y a le support des métadonnées dynamiques, à l’instar de ce que propose le Dolby Vision. Il est ainsi possible de faire des ajustements de luminosité scène par scène. En comparaison, le HDR standard dispose de métadonnées statiques. Ainsi, c’est la même chose du début à la fin du film ou de la série.

Ce n’est pas obligatoirement un problème si le film ou la série se déroule (plus ou moins) dans les mêmes environnements. En revanche, s’il y a beaucoup de lieux, avec certains qui sont très éclairés et d’autres qui sont plus sombres, les métadonnées dynamiques sont fort utiles pour faire les meilleurs ajustements. Avec le HDR standard, les studios doivent trouver un juste milieu.

L’avantage du HDR10+ est qu’il n’y a pas de frais pour l’utiliser contrairement au Dolby Vision où Dolby fait payer une licence aux marques de téléviseurs (Samsung, LG, Panasonic, etc) et de smartphones (Apple, etc), ainsi qu’aux services de streaming (Apple TV+, Disney+, Netflix, etc).

Et pourtant, le Dolby Vision domine très largement le marché, que ce soit sur les plateformes de streaming ou les Blu-ray 4K. Idem pour les téléviseurs où la plupart sont compatibles avec le Dolby Vision, mais seulement une poignée prend en charge le HDR10+. Il s’agit essentiellement de Philips, Samsung et Panasonic.