Disney+ lance un abonnement à seulement 1,99€/mois

Disney+ a décidé de casser les prix en ce début d’année avec une promotion permettant de s’abonner pour seulement 1,99€/mois au lieu de 5,99€/mois en temps normal. Et il n’y a pas d’engagement, vous pouvez donc résilier à tout moment sans payer de frais.

L’offre, qui sera disponible du 3 au 21 janvier, permet d’avoir Disney+ Standard avec publicités pour 1,99€/mois. Cela permet de regarder les films, séries et documentaires sur le service de streaming en Full HD (1080p). Il est aussi possible de profiter d’un visionnage sur deux appareils à la fois. Par contre, il n’est pas possible de télécharger les programmes pour les regarder sans connexion Internet. Aussi, il n’y a pas la disponibilité du Dolby Atmos.

Il y a un élément à prendre en compte ici : la promo de Disney+ à 1,99€/mois est valable pendant un an. Elle sera disponible dès demain à cette adresse. À noter que c’est réservé aux nouveaux clients et non à ceux qui ont déjà un abonnement en cours.

Disney+ a déjà proposé ce prix de 1,99€ dans le passé, mais c’était uniquement valable pendant un mois. Ici, c’est pendant une année complète. Autant dire que c’est bien plus intéressant afin de découvrir les univers Pixar, Marvel, Star Wars et bien d’autres.