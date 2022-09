[#Promo] Disney+ disponible à 1,99€ pendant un mois au lieu de 8,99€

Disney+ annonce une nouvelle promotion qui permet d’avoir un mois d’abonnement à 1,99€ au lieu de 8,99€ en temps normal. L’offre est proposée à l’occasion du Disney+ Day, qui a eu lieu demain.

Voici ce qu’indique Disney dans son annonce :

Dans le cadre des célébrations du Disney+ Day, qui se tiendra le 8 septembre, les fans sont invités à rejoindre la communauté Disney+ avec une offre d’abonnement spéciale, et à fêter l’événement dans les parcs Disney du monde entier. Dès demain à 6h, et jusqu’au mardi 20 septembre à 8h59, les nouveaux clients et les anciens abonnés peuvent bénéficier d’une offre promotionnelle d’un mois au tarif de 1.99€.

L’idée est d’inviter de nouvelles personnes à découvrir le service de streaming avec ses différents films, séries et documentaires. Il y aura d’ailleurs de nouveaux contenus pour le Disney+ Day, dont Thor : Love and Thunder, à savoir le dernier film en date de Marvel. La sortie se fera partout dans le monde… sauf en France à cause de la chronologie des médias.

L’abonnement pour Disney+ à 1,99€ sera disponible dès le 8 septembre à 6 heures du matin. L’offre sera accessible jusqu’au 20 septembre à 8h59. À noter que le prix de 8,99€ sera une réalité si vous restez abonné au-delà d’un mois. Pensez donc à résilier si vous voulez seulement profiter de l’offre à 1,99€ qui est proposée aussi bien aux nouveaux clients qu’aux clients qui ont déjà été abonnés dans le passé.