Thor: Love and Thunder sortira le 8 septembre sur Disney+, sauf en France

Thor: Love and Thunder a maintenant une date de sortie en streaming sur Disney+, ce sera le 8 septembre. Cette date n’est pas anodine puisqu’il s’agit du Disney+ Day.

Sortie sur Disney+ le 8 septembre pour Thor: Love and Thunder

Dans Thor : Love and Thunder, le dieu du tonnerre (Chris Hemsworth) entreprend un voyage qui ne ressemble à rien de ce qu’il a connu jusqu’à présent : la découverte de soi. Mais ses efforts sont interrompus par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr le boucher des dieux (Christian Bale), qui cherche à faire disparaître les dieux. Pour combattre la menace, Thor demande l’aide du roi Valkyrie (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) et de son ex-petite amie Jane Foster (Natalie Portman), qui, à la surprise de Thor, brandit inexplicablement son marteau magique, Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique éprouvante pour découvrir le mystère de la vengeance du Dieu Boucher et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

La sortie du film de Marvel en streaming le 8 septembre concernera les différents pays où Disney+ est disponible… sauf en France. Cela s’explique par la chronologie des médias, une loi bien de chez nous qui empêche une sortie aussi tôt. La chronologie des médias impose un délai de 17 mois entre la sortie au cinéma et la sortie en streaming. Le film devrait donc arriver en France en décembre 2023.

Les Français qui ne voudront pas attendre cette date pour découvrir le film devront passer par des méthodes alternatives. Utiliser un VPN et se connecter sur un serveur suisse ou belge par exemple peut être une idée, notamment pour ceux qui veulent avoir la version française et non la version québécoise. On peut également se douter que les téléchargements illégaux vont être importants.

Le making-of à la même date

A noter qu’en plus de la sortie du film, Disney+ proposera le making-of à la même date. Et pour le coup, ce sera aussi disponible en France. Voici la description :