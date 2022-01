Nouvelle chronologie des médias signée : Netflix, Disney+ et Prime Video sortiront les films plus rapidement

La nouvelle chronologie des médias a été signée et va permettre aux plateformes de streaming comme Netflix de diffuser plus rapidement les films après la sortie au cinéma. Il y a un gain notable par rapport à la précédente chronologie, mais on reste tout de même sur des délais importants si l’on compare avec le reste du monde.

Des délais plus courts avec la nouvelle chronologie des médias

Avec la nouvelle chronologie des médias, Canal+ peut diffuser les films 6 mois après la sortie en salles, contre 8 mois jusqu’à présent. Cela s’explique par le fait que la chaîne cryptée s’engage à faire un investissement de 190 millions d’euros par an dans le cinéma français.

Il y a ensuite le streaming et plus exactement Netflix qui pourra diffuser les films 15 mois après la sortie au cinéma. Le délai jusqu’à présent était de 36 mois. En contrepartie, le service de streaming s’engage à produire au moins 10 films par an et à investir environ 40 millions d’euros dans l’industrie française. « Cet accord est une première étape significative de modernisation de la chronologie des médias. Il reflète notre approche constructive tout au long du processus de négociation et notre engagement à contribuer au cinéma français », a déclaré Netflix au journal Le Monde.

Qu’en est-il de Disney+ et d’Amazon Prime Video ? Le délai était jusqu’à présent de 36 mois, il passe maintenant à 17 mois, soit deux mois de plus que Netflix. Cela s’explique par le fait que les deux plateformes ne font pas partie des signataires de l’accord interprofessionnel. Par conséquent, le délai est un peu plus important.

Pas de changement particulier pour les chaînes gratuites

Vient enfin la télévision gratuite (TF1, M6 et France Télévisions) avec une diffusion 22 mois après la sortie en salles. Cela ne change pas par rapport à la précédente chronologie des médias. Malgré tout, les chaînes gratuites souhaitaient préserver l’exclusivité de leur fenêtre en demandant à ce que les films soient retirés des plateformes de streaming pendant 14 mois lors de la diffusion à la télévision. Finalement, Netflix a obtenu une réduction à un mois. Ensuite, la plateforme pourra négocier en amont, avec la chaîne et le producteur, une co-exploitation des œuvres lui permettant de conserver le film pendant qu’il est programmé en clair.

Toujours pas de sortie en simultanée

Cette nouvelle chronologie des médias ne permet toujours pas une sortie simultanée en streaming et au cinéma, contrairement aux autres pays. Ainsi, si un film sort au cinéma, il est soumis aux délais indiqués ici. Certains studios fort parfois des sorties simultanées, notamment aux États-Unis.