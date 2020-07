Disney+ France : la 4K, le Dolby Vision et le Dolby Atmos maintenant disponibles

Les Français peuvent maintenant profiter de l’expérience optimale sur Disney+. Le service de streaming de Disney a activé la 4K, le Dolby Vision et le Dolby Atmos aujourd’hui, comme cela était prévu. Le déploiement est progressif, certains utilisateurs sont encore limités au 1080p pour l’instant.

Bonsoir Justin, merci de nous avoir contactés ! Nous sommes ravis de vous annoncer que la 4K fera son grand retour sur Disney+ aujourd'hui ! Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon visionnage ! — Disney+ Help (@DisneyPlusHelp) July 8, 2020

Disney avait décidé de ne pas proposer la 4K, le Dolby Vision et le Dolby Atmos sur Disney+ en France et dans les pays voisins au lancement à la suite d’une demande de l’Europe qui voulait soulager les réseaux afin que le télétravail puisse se dérouler dans de bonnes conditions pendant le confinement. Disney+ n’était pas le seul service concerné : Netflix, Amazon Prime Video, Canal+ et d’autres avaient aussi réduit leurs débits vidéo et/ou coupé la 4K.

Aujourd’hui, Disney+ tourne à plein régime et il y a une bonne nouvelle : le prix ne bouge pas. En effet, la 4K, le Dolby Vision et le Dolby Atmos sont inclus dans l’offre à 6,99€/mois ou 69,99€/an.

Je pense que les tuyaux sont ouverts 😜

LesGardiensdelaGalaxie2 pic.twitter.com/wUnygFkJ6a — Monsieur Jr (@Willbys2) July 8, 2020

je confirme, j'ai bien la 4k sur Disney+ — Antoine (@TheeAntoine) July 8, 2020

Quant à Netflix, le débit vidéo est toujours réduit. Pour les contenus 4K par exemple, le débit a été divisé par deux pour tomber à 7,62 Mb/s. La plateforme ne dit pas quand le retour à un peu plus de 15 Mb/s sera proposé.