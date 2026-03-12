TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Disclosure Day : la bande-annonce du prochain Spielberg dévoile enfin l’ampleur du mystère extraterrestre
Culture Geek

Disclosure Day : la bande-annonce du prochain Spielberg dévoile enfin l’ampleur du mystère extraterrestre

2 min.
12 Mar. 2026 • 18:40
0

Universal vient de dégainer la bande-annonce officielle de Disclosure Day, le prochain film de science-fiction de Steven Spielberg. À quelques mois de la saison des blockbusters, le studio en montre cette fois beaucoup plus que dans le premier teaser.

Conspiration, phénomènes étranges et tension « à la Spielberg »

Ce premier trailer met l’accent sur l’ampleur de la mystérieuse menace extraterrestre (qui touche jusqu’aux éléments naturels), une menace qui semble plonger l’humanité dans un état de paranoïa terrifiant. Le film réunit un casting trois étoiles, avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson et Colman Domingo, tous embarqués dans une histoire où l’idée que nous ne sommes pas seuls devient un déclencheur de chaos.

David Koepp au scénario, un tandem bien rodé

Spielberg retrouve David Koepp, scénariste associé à plusieurs grandes machines hollywoodiennes, de Jurassic Park à War of the Worlds. Malgré un scope évidemment plus large que le teaser, la bande-annonce suggère plus qu’elle n’explique, ce qui est finalement précieux à une époque où nombre de bande-annonces « spoilent » littéralement les scénarios des films, au point d’enlever une part importante du plaisir de la découverte.

A contrario donc de cette tendance « démonstrative », le trailer mpultiplie les indices cryptiques : une fillette guidée par un cerf vers une maison lumineuse, des motifs rappelant des crop circles, des gadgets de mesure oculaire, une poursuite en train oppressante, des éléments qui font penser à Pluribus, sans oublier des effets sonores volontairement inconfortables pour accentuer l’étrangeté de l’ensemble.

Disclosure Day sortira au cinéma le 12 juin 2026, et c’est peu dire qu’on l’attend chez KultureGeek avec une énorme impatience.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Disclosure-Day-1 Geekeries

Disclosure Day : premier trailer pour le nouveau film de Spielberg sur les OVNIS

Spielberg et Williams Geekeries

Steven Spielberg et John Williams réunis pour un film sur le thème OVNI

Gremlins Geekeries

Gremlins 3 : le script serait terminé et Warner n’attendrait plus que le feu vert de Steven Spielberg

bugonia Geekeries

Bugonia : Yorgos Lanthimos (Pauvres Créatures) dévoile un film d’alien…comme aucun autre (trailer)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Maps Navigation 3D Immersive Ask Maps

Google Maps ajoute une navigation 3D immersive, son plus gros changement

12 Mar. 2026 • 20:00
1 Internet

Google Maps ajoute une navigation immersive, ce que le groupe qualifie lui-même de sa « plus grande transformation de...

lucid-lunar

Lucid Motors dévoile Lunar, un concept de robotaxi sans volant

12 Mar. 2026 • 19:15
0 Matériel

Lucid Motors accélère son virage (hum…) vers la conduite autonome. Lors d’une journée investisseurs à New York,...

Disney Plus Verts

Disney+ lance Verts, son système de vidéos verticales

12 Mar. 2026 • 18:16
0 Logiciels

Disney+ commence à déployer Verts auprès des utilisateurs de son application mobile. Annoncé en janvier, ce fil de...

Cyberdeck Rabbit

Rabbit « Cyberdeck » : le retour du netbook version Linux et avec clavier mécanique

12 Mar. 2026 • 17:15
0 Matériel

Après avoir fait parler de lui (pas forcément en bien) avec le Rabbit R1, le constructeur prépare un nouveau pari du nom de Project...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 mars

12 Mar. 2026 • 16:59
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple propose les manuels de réparation pour les iPhone 17e, MacBook Neo et les autres nouveautés

Apple propose les manuels de réparation pour les iPhone 17e, MacBook Neo et les autres nouveautés

12 Mar. 2026 • 19:22

image de l'article MacBook Neo : un démontage révèle le Mac le plus réparable

MacBook Neo : un démontage révèle le Mac le plus réparable

12 Mar. 2026 • 17:27

image de l'article Apple lance « Hello Apple », un nouveau compte Instagram

Apple lance « Hello Apple », un nouveau compte Instagram

12 Mar. 2026 • 16:49

image de l'article Apple va fêter ses 50 ans et tease des annonces

Apple va fêter ses 50 ans et tease des annonces

12 Mar. 2026 • 14:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site