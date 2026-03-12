Disclosure Day : la bande-annonce du prochain Spielberg dévoile enfin l’ampleur du mystère extraterrestre

Universal vient de dégainer la bande-annonce officielle de Disclosure Day, le prochain film de science-fiction de Steven Spielberg. À quelques mois de la saison des blockbusters, le studio en montre cette fois beaucoup plus que dans le premier teaser.

Conspiration, phénomènes étranges et tension « à la Spielberg »

Ce premier trailer met l’accent sur l’ampleur de la mystérieuse menace extraterrestre (qui touche jusqu’aux éléments naturels), une menace qui semble plonger l’humanité dans un état de paranoïa terrifiant. Le film réunit un casting trois étoiles, avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson et Colman Domingo, tous embarqués dans une histoire où l’idée que nous ne sommes pas seuls devient un déclencheur de chaos.

David Koepp au scénario, un tandem bien rodé

Spielberg retrouve David Koepp, scénariste associé à plusieurs grandes machines hollywoodiennes, de Jurassic Park à War of the Worlds. Malgré un scope évidemment plus large que le teaser, la bande-annonce suggère plus qu’elle n’explique, ce qui est finalement précieux à une époque où nombre de bande-annonces « spoilent » littéralement les scénarios des films, au point d’enlever une part importante du plaisir de la découverte.

A contrario donc de cette tendance « démonstrative », le trailer mpultiplie les indices cryptiques : une fillette guidée par un cerf vers une maison lumineuse, des motifs rappelant des crop circles, des gadgets de mesure oculaire, une poursuite en train oppressante, des éléments qui font penser à Pluribus, sans oublier des effets sonores volontairement inconfortables pour accentuer l’étrangeté de l’ensemble.

Disclosure Day sortira au cinéma le 12 juin 2026, et c’est peu dire qu’on l’attend chez KultureGeek avec une énorme impatience.