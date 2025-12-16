TENDANCES
Geekeries et Insolite

Disclosure Day : premier trailer pour le nouveau film de Spielberg sur les OVNIS

16 Déc. 2025 • 18:32
0

Après des mois de rumeurs et une campagne de teasing savamment orchestrée, le réalisateur américain Steven Spielberg lève enfin le voile sur son prochain grand film de science-fiction. Universal Pictures a diffusé la toute première bande-annonce de Disclosure Day, un long-métrage très attendu qui marque le retour du cinéaste à un genre qu’il a largement contribué à façonner.

Retour au film d’alien

Le film met en scène Emily Blunt, Josh O’Connor et Colin Firth dans un récit où l’humanité commence à envisager sérieusement qu’elle ne soit pas seule dans l’univers. L’intrigue s’amorce lorsqu’une présentatrice météo du Kansas, incarnée par Emily Blunt, se retrouve propulsée sous les projecteurs après avoir transmis un message extraterrestre en direct à la télévision.

Le teaser reste volontairement avare en explications, préférant distiller une atmosphère oppressante. On y découvre des images fugaces mais marquantes : Colin Firth au cœur d’un centre technologique ultra-sophistiqué, des regards aux pupilles étrangement dilatées, des animaux dans des attitudes assez surnaturelles, et surtout une signature sonore inquiétante faite de cliquetis organiques, suggérant une présence inconnue.

Spielberg de retour à ses obsessions fondatrices

Avec Disclosure Day, Steven Spielberg semble renouer avec les thèmes qui ont fait la force de ses œuvres cultes : la fascination pour l’inconnu, la peur collective face à l’inexplicable et la place de l’humanité dans un cosmos qui la dépasse. C’est déjà le 4ème film du réalisateur sur le thème « OVNI » après E.T, Rencontre du Troisième Type et La Guerre des Mondes (et même le 5ème si l’on songe à la fin du film AI).

Disclosure Day sortira en salles le 12 juin 2026.

