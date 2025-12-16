PayPal fait une demande pour devenir une banque

PayPal a déposé une demande auprès des régulateurs américains pour fonder sa propre banque, baptisée PayPal Bank. Cette initiative stratégique vise à transformer la société en une banque industrielle à charte de l’Utah, un statut spécifique permettant aux entreprises non financières de prêter de l’argent et de détenir des dépôts.

Bientôt la banque PayPal Bank

L’ambition principale de cette manœuvre est de s’affranchir des intermédiaires actuels. En internalisant ses opérations, PayPal entend gagner en efficacité dans l’octroi de crédits aux petites entreprises (PME), un secteur où le groupe est déjà très actif. Depuis 2013, la plateforme a distribué plus de 30 milliards de dollars de financements à plus de 420 000 comptes professionnels à travers le monde.

Alex Chriss, le patron de l’entreprise, souligne l’enjeu crucial de l’accès aux capitaux pour ces structures. « La création de PayPal Bank renforcera notre activité et améliorera notre efficacité, nous permettant de mieux soutenir la croissance des petites entreprises », a-t-il déclaré.

Pour diriger cette nouvelle division, le groupe a recruté Mara McNeill, ancienne directrice générale de la Toyota Financial Savings Bank. Outre les prêts, la future banque prévoit de proposer des comptes d’épargne rémunérés et de devenir membre direct des réseaux de cartes bancaires aux États-Unis, complétant ainsi ses partenariats existants.

Un contexte favorable sous la nouvelle administration

Cette démarche s’inscrit dans une tendance de fond où les acteurs de la Fintech, du paiement fractionné aux cryptomonnaies, cherchent à acquérir les attributs des institutions financières traditionnelles. Le timing n’est pas anodin : l’intérêt pour les licences bancaires a bondi depuis l’investiture de Donald Trump en janvier. Contrairement à l’ère de Joe Biden, marquée par une grande réticence réglementaire, le climat actuel semble plus propice aux approbations.

PayPal emboîte ainsi le pas à plusieurs sociétés de l’univers des cryptos, comme Circle, Ripple et Paxos, qui ont récemment obtenu des feux verts préliminaires. Déjà titulaire d’une licence bancaire au Luxembourg pour ses activités européennes, PayPal espère désormais consolider son ancrage sur le marché américain en enrichissant sa gamme de produits financiers grand public.