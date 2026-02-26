TENDANCES
Kingdom Come: Deliverance au cinéma : Daniel Vávra quitte le jeu vidéo pour piloter l'adaptation !
Culture Geek

Kingdom Come: Deliverance au cinéma : Daniel Vávra quitte le jeu vidéo pour piloter l’adaptation !

2 min.
26 Fév. 2026 • 13:20
Daniel Vávra, le créateur du génial Kingdom Come: Deliverance (l’un des meilleurs jeux de rôle de ces dernières années), change totalement de cap. Figure centrale de Warhorse Studios, le directeur créatif se retire du développement actif des prochains jeux pour se consacrer à un projet très ambitieux : porter la franchise médiévale sur grand écran.

Un virage pour Warhorse Studios

Dans un entretien accordé au média tchèque CzechCrunch, le dirigeant du studio, Martin Frývaldský, a confirmé l’information. Daniel Vávra s’occupe désormais de l’adaptation cinématographique de la saga. Kingdom Come devenant une franchise transmédia, voilà qui n’était sans doute pas dans le bingo de la plupart des analystes du secteur…

Kingdom Come Delivrance 2

« Nous ne voulons pas simplement vendre les droits, nous voulons que le film corresponde à ce que nous imaginons », a expliqué Frývaldský. Un premier brouillon de scénario serait déjà prêt, et des discussions sont en cours avec des partenaires du secteur audiovisuel.

Une franchise au succès international

Des chiffres solides depuis 2018

Lancé en 2018, le premier Kingdom Come: Deliverance s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires. Sa suite, sortie l’an dernier, dépasse déjà les 5 millions de ventes. Ce succès commercial renforce évidemment l’attrait de la licence auprès des producteurs, d’autant plus à un moment où les franchises phares du jeu vidéo sont de plus en plus souvent adaptées sur grand écran.

Un univers taillé pour le grand écran

Connu pour son réalisme historique et son approche immersive du RPG, l’univers de Kingdom Come offre une base narrative particulièrement dense. Warhorse avait déjà exploré d’autres formats – bandes dessinées, événements culturels – mais le cinéma représente une étape majeure.

Toujours selon Frývaldský, la pandémie de Covid-19 avait freiné les premières tentatives d’adaptation, mais aujourd’hui le projet est relancé, porté par l’énorme popularité du deuxième opus.

Call of Duty Modern Warfare 2 2022 Recadre Geekeries

Call of Duty : Activision et Paramount confirment l’adaptation en film live-action

