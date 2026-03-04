TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science WOH G64 : les astronomes observent la métamorphose spectaculaire d’une étoile géante avant une possible supernova
Science

WOH G64 : les astronomes observent la métamorphose spectaculaire d’une étoile géante avant une possible supernova

3 min.
4 Mar. 2026 • 13:55
0

À 160 000 années-lumière de la Terre, dans le Grand Nuage de Magellan, l’étoile WOH G64 intrigue la communauté scientifique. Longtemps classée comme supergéante rouge, cette étoile colossale vient de changer radicalement d’apparence. En l’espace de quelques années, elle s’est réchauffée, contractée et a adopté une teinte jaunâtre, signe d’un basculement vers le stade rarissime d’hypergéante jaune.

Cette évolution fulgurante, documentée sur plus d’une décennie et détaillée dans la revue Nature Astronomy, constitue l’un des changements stellaires les plus extrêmes jamais observés. Les chercheurs ont notamment constaté une hausse de température de plus de 1 000 °C à sa surface, accompagnée d’une réduction spectaculaire de son rayon, passé d’environ 1 500 à 800 fois celui du Soleil.

Une étoile massive au destin écourté

Un géant né pour mourir vite

Découverte dans les années 1970, WOH G64 affiche une masse environ 28 fois supérieure à celle du Soleil. Âgée d’à peine cinq millions d’années, elle est pourtant déjà en fin de parcours. Contrairement à notre étoile, promise à encore cinq milliards d’années de stabilité, les astres massifs consument leur carburant à un rythme effréné et évoluent rapidement vers une explosion en supernova.

WOH supernova

Cette image de l’étoile WOH G64 a été capturée par l’Interféromètre du Très Grand Télescope de l’Observatoire européen austral

Dès 2011, les astronomes avaient noté un affaiblissement inhabituel de sa luminosité. Deux ans plus tard, l’étoile retrouvait son éclat, mais sous un visage totalement transformé.

Deux scénarios pour expliquer la métamorphose

Les scientifiques envisagent plusieurs hypothèses. WOH G64 pourrait appartenir à un système binaire, l’interaction avec une étoile compagne ayant provoqué l’éjection de ses couches externes. Autre piste évoquée, une éruption majeure passée qui l’aurait temporairement poussée vers un état instable avant un retour progressif à une phase plus chaude.

Qu’elle annonce une supernova imminente ou une transition plus complexe, cette mutation offre une occasion exceptionnelle d’admirer les derniers instants d’une étoile massive, un spectacle cosmique aussi rare que spectaculaire à observer.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

civilisation alien Science

Vie extraterrestre : des astronomes estiment que les civilisations avancées ne survivent que 5 000 ans

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

smartphone satelite

Starlink veut apporter une connectivité 5G aux smartphones : quelles promesses pour réduire les zones blanches en France ?

4 Mar. 2026 • 15:03
0 Mobiles / Tablettes

La connectivité mobile reste inégale en France, notamment dans certains territoires ruraux, zones de montagne ou secteurs littoraux...

YGGTorrent Logo

YggTorrent piraté : le site de torrents justifie sa fermeture (YGGLeak)

4 Mar. 2026 • 14:55
1 Internet

Après avoir seulement indiqué « Fermeture définitive », YggTorrent, le plus gros sites de torrents francophone,...

Sam Altman

Après un énorme bad buzz, OpenAI revoit son accord avec le Pentagone

4 Mar. 2026 • 12:50
1 Business

OpenAI a annoncé il y a quelques heures une modification de son récent accord avec le Département de la Défense...

highguard

Le shooter compétitif Highguard ferme ses serveurs le 12 mars, six semaines seulement après son lancement

4 Mar. 2026 • 11:25
0 Jeux vidéo

Le jeu de tir multijoueur Highguard, développé par Wildlight Studios, cessera définitivement ses activités le 12 mars....

Journaux Wall Street Journal

IA : Meta signe un accord de licence pour utiliser les contenus du Wall Street Journal (entre autres…)

4 Mar. 2026 • 10:12
0 Business

Meta poursuit sa stratégie d’acquisition de contenus premium pour renforcer ses modèles d’intelligence artificielle. Le groupe a...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple annonce le MacBook Neo, son Mac portable à 699 euros

Apple annonce le MacBook Neo, son Mac portable à 699 euros

4 Mar. 2026 • 15:22

image de l'article C’est parti pour les précommandes des MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/M5 Max et Studio Display (XDR)

C’est parti pour les précommandes des MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/M5 Max et Studio Display (XDR)

4 Mar. 2026 • 15:15

image de l'article Précommandes ouvertes pour les iPhone 17e et iPad Air M4

Précommandes ouvertes pour les iPhone 17e et iPad Air M4

4 Mar. 2026 • 15:15

image de l'article L’Apple Store en ligne ferme avant l’annonce du MacBook Neo

L’Apple Store en ligne ferme avant l’annonce du MacBook Neo

4 Mar. 2026 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site