WOH G64 : les astronomes observent la métamorphose spectaculaire d’une étoile géante avant une possible supernova

À 160 000 années-lumière de la Terre, dans le Grand Nuage de Magellan, l’étoile WOH G64 intrigue la communauté scientifique. Longtemps classée comme supergéante rouge, cette étoile colossale vient de changer radicalement d’apparence. En l’espace de quelques années, elle s’est réchauffée, contractée et a adopté une teinte jaunâtre, signe d’un basculement vers le stade rarissime d’hypergéante jaune.

Cette évolution fulgurante, documentée sur plus d’une décennie et détaillée dans la revue Nature Astronomy, constitue l’un des changements stellaires les plus extrêmes jamais observés. Les chercheurs ont notamment constaté une hausse de température de plus de 1 000 °C à sa surface, accompagnée d’une réduction spectaculaire de son rayon, passé d’environ 1 500 à 800 fois celui du Soleil.

Une étoile massive au destin écourté

Un géant né pour mourir vite

Découverte dans les années 1970, WOH G64 affiche une masse environ 28 fois supérieure à celle du Soleil. Âgée d’à peine cinq millions d’années, elle est pourtant déjà en fin de parcours. Contrairement à notre étoile, promise à encore cinq milliards d’années de stabilité, les astres massifs consument leur carburant à un rythme effréné et évoluent rapidement vers une explosion en supernova.

Cette image de l’étoile WOH G64 a été capturée par l’Interféromètre du Très Grand Télescope de l’Observatoire européen austral

Dès 2011, les astronomes avaient noté un affaiblissement inhabituel de sa luminosité. Deux ans plus tard, l’étoile retrouvait son éclat, mais sous un visage totalement transformé.

Deux scénarios pour expliquer la métamorphose

Les scientifiques envisagent plusieurs hypothèses. WOH G64 pourrait appartenir à un système binaire, l’interaction avec une étoile compagne ayant provoqué l’éjection de ses couches externes. Autre piste évoquée, une éruption majeure passée qui l’aurait temporairement poussée vers un état instable avant un retour progressif à une phase plus chaude.

Qu’elle annonce une supernova imminente ou une transition plus complexe, cette mutation offre une occasion exceptionnelle d’admirer les derniers instants d’une étoile massive, un spectacle cosmique aussi rare que spectaculaire à observer.