Oracle s’apprête à licencier des milliers d’employés

Une histoire sans fin : Oracle s’apprêterait à lancer une nouvelle vague de restructuration sociale d’ampleur. D’après plusieurs informations concordantes, le géant des logiciels d’entreprise prévoirait de supprimer des milliers d’emplois dans les prochaines semaines, avec un périmètre qui pourrait toucher plusieurs divisions, y compris des équipes liées au cloud.

Une réduction d’effectifs liée à la pression financière

Sans surprise, la toile de fond de ces coupes massives serait l’accélération des investissements d’Oracle dans les infrastructures pour l’IA. Entre l’extension de sa capacité de calcul et la multiplication de projets de data centers, la facture grimperait (trop ?) rapidement. Les analystes surveillent de près l’évolution des dépenses d’investissement du groupe, qui pourraient atteindre des niveaux historiques, au moment même où Oracle cherche à renforcer sa position face aux poids lourds du cloud.

Cette tension budgétaire expliquerait la volonté de dégager des marges de manœuvre via des coupes dans les coûts, au premier rang desquels la masse salariale.

Quelles équipes pourraient être concernées ?

Cloud, fonctions support et postes « automatisables »

Les plans évoqués viseraient notamment des métiers jugés plus exposés à l’automatisation, ainsi que certaines fonctions transverses. Le cloud et les fonctions supports seraient les principales divisions touchées par ce plan social. En parallèle, Oracle aurait engagé une revue interne de postes ouverts et pourrait ralentir les recrutements sur des périmètres pourtant stratégiques pour la société, signe d’un arbitrage particulièrement serré entre objectifs de croissance et rentabilité.

Oracle comptait environ 162 000 employés à l’échelle mondiale lors de son dernier pointage public.

Une bascule stratégique sous haute surveillance

À court terme, le défi est double : financer l’ambition IA sans fragiliser l’exécution des projets cloud, et rassurer investisseurs comme clients sur la continuité de service. La confirmation de ces licenciements confirmerait aussi une tendance de fond : la course effrénée à l’IA pousse les géants du logiciel à reconfigurer rapidement leurs effectifs, quitte à accélérer une transformation sociale déjà perceptible dans toute la tech.