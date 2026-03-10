Conan le Barbare : Arnold Schwarzenegger annonce une suite, avec le réalisateur de Mission Impossible

Plus de quatre décennies après Conan le Barbare, Arnold Schwarzenegger relance l’espoir des fans : un nouveau film centré sur le guerrier cimmérien serait en préparation ! Le projet porterait le titre King Conan et pourrait marquer le retour de l’acteur dans l’un de ses rôles les plus emblématiques, à un moment où Hollywood multiplie les “legacy sequels” portés par les stars d’origine.

Un réalisateur de blockbuster évoqué pour relancer la saga

Lors d’une prise de parole, Schwarzenegger a affirmé qu’un cinéaste de premier plan aurait été recruté pour écrire et mettre en scène cette suite… tout en laissant entendre que le studio a choisi un auteur-réalisateur associé aux quatre derniers films menés par Tom Cruise, ce qui désigne clairement Christopher McQuarrie, artisan majeur de la franchise Mission: Impossible (et en effet réalisateur des derniers films de la franchise).

Schwarzenegger, ou le Conan parfait

L’acteur américain a même détaillé des éléments narratifs du métrage : « C’est une super histoire dans laquelle Conan a été roi pendant quarante ans, puis il s’installe dans une forme de confort, et peu à peu il se fait chasser de son royaume. Ensuite, il y a un conflit, bien sûr, puis d’une manière ou d’une autre il revient, et là il y a toutes sortes de folies, de violence, de magie et de créatures. Aujourd’hui, évidemment, on dispose de tous les effets spéciaux, et le système des studios a largement les moyens de rendre ces films vraiment gigantesques. Donc j’ai hâte de voir tous ces projets. »

Un Conan plus « sage » … mais toujours aussi brutal

Conan, version crépusculaire

Le film se placerait plusieurs décennies après les premières aventures, avec un héros vieillissant, plus stratège, mais toujours prêt à reprendre les armes. Un angle qui permettrait d’adapter le personnage à l’âge de Schwarzenegger, sans renier l’ADN brutal et mythologique de la licence.

Le réalisateur Christopher McQuarrie devrait réaliser King Conan

Des effets visuels au service de la fantasy

Schwarzenegger a également insisté sur le potentiel des technologies actuelles pour donner une ampleur inédite aux scènes de bataille et aux éléments fantastiques, là où les films des années 1980 étaient limités par les moyens de l’époque.

Reste un point clé : aucune annonce officielle de date ou de feu vert définitif n’a encore été confirmée. Gageons que si le projet se concrétise, King Conan pourrait bien devenir l’un des retours les plus attendus de l’histoire du cinéma tant le premier opus reste culte.