Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour février 2026

Les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en ce qui concerne le mois de février ont été mises en ligne par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). C’est l’occasion de voir qui a été le plus actif entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Le déploiement 4G et 5G des opérateurs en février 2026

Orange a été (encore une fois) l’opérateur le plus actif avec 286 nouveaux sites 5G actifs pour un total de 16 616. Dans le détail, l’opérateur a déployé sur toutes les bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz.

Bouygues Telecom a été deuxième cette fois-ci avec 163 nouveaux sites 5G pour un total de 18 029. Le déploiement a concerné les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Free Mobile est troisième ce mois-ci avec 90 nouveaux sites 5G pour un total 22 714. À l’instar d’Orange, le déploiement a concerné toutes les bandes de fréquences. D’ailleurs, c’est la première fois que l’opérateur de Xavier Niel déploie au niveau du 2,1 GHz. 34 sites sont déjà opérationnels, sachant qu’il y en a 39 autorisés.

Enfin, il y a SFR qui arrive à la dernière place cette fois-ci avec 55 nouveaux sites 5G pour un total de 16 292. Le déploiement a eu lieu sur les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz.

54 440 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 263 en Outre-Mer. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls neuf sites n’hébergent que de la 5G.

Pour ce qui est de la 4G, les données sont les suivantes :