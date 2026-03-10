TENDANCES
[#BonPlan] Les promos High-Tech du 10 mars

10 Mar. 2026 • 18:38
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

— 🔥 Nouveautés du jour —

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Casque sans fil Sony WH-1000XM5SA – Bluetooth, ANC, Hi-Res Audio, 40h d’autonomie, Etui Souple à 176,07€ au lieu de 249,99€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Caméra de Surveillance filaire Eufy Security Floodlight E340 – 3K, Rotation 360°, avec Double Objectif, Wifi Double Bande à 139,99€ au lieu de 199,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Camera Interieur sans Fil eufy Security IndoorCam E220, 2K Pan & Tilt, Camera Surveillance WiFi à 29,99€ au lieu de 44,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Enceinte Bluetooth Anker Soundcore Motion+ à 54,99€ au lieu de 91,05€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Lot de 2 Anker Câble USB C à Angle Droit, 240 W, 1,8 m à 11,99€ au lieu de 19,86€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Ecouteurs sans fil CMF Nothing Buds Pro 2 – ANC Hybride 50 dB, HD MICS IP55, Bluetooth 5.3, Gris à 34,87€ sur @AliExpress avec le code SSFR04
  • HOT! Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 3 à 219€ sur @Amazon
  • Drone DJI Neo2 – drone seul à 172,13€ sur @AliExpress avec le code FRSS20
  • Câble USB C Iniu – 2m, 100W, 5A Charge Rapide, PD 3.0 QC 4.0 à 6,64€ au lieu de 9,51€ sur @Amazon
  • Lot de 4 traceur Xiaomi smart tag à 49,99€ au lieu de 59,99€ sur @Amazon
  • HOT! Lot de 4 trackers d’objets UGREEN FineTrack Tag iOS – Rechargeables USB-C, compatibles avec Apple Find My à 29,79€ au lieu de 42,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Chargeur Samsung Ultra Rapide 45W à 16,50€ au lieu de 17,99€ sur @Amazon
  • Caméra de Surveillance Intérieure Tapo C211 – 2K, 3MP Connectée 360° Noir à 19,99€ au lieu de 28,48€ sur @Amazon
  • Pack Drone DJI Avata 2 Fly More Combo + 1 batterie + Goggles 3 + RC Motion 3 à 719€ au lieu de 864,78€ sur @Amazon
  • HOT! Ecouteurs sans fil Apple AirPods pro 3 à 219€ au lieu de 239€ sur @Amazon
  • Détecteur de mouvement Philips Hue Motion Sensor à 29,99€ au lieu de 44,99€ sur @Darty
  • Montre Connectée Apple Watch Ultra GPS + Cellular – 49mm, Boîtier en Titane, avec Bracelet, Océan Minuit (Vendeur Tiers – Reconditionné) à 360€ sur @Amazon
  • Enceinte sans fil Sony SRS-XB100 – Bluetooth, Portable, Légère, Compacte & Durable IP67 à 35,51€ au lieu de 41,78€ sur @Amazon
  • Ecouteurs sans Fil Apple AirPods Pro 3 – réduction Active du Bruit, recharge USB-C à 214€ au lieu de 239€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Batterie Externe Coucur – 22.5W 10000mAh , Batterie Portable USB C Input & Output PD3.0 QC4.0 à 13,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Ecouteurs sans Fil Apple AirPods Pro 3 – réduction Active du Bruit, recharge USB-C à 212€ au lieu de 239€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Pack de 4 ampoules connectées Philips Hue White – E27, 60W, 1100 lumens à 34,99€ au lieu de 53,99€ sur @Amazon
  • Télécommande/Interrupteur Philips Hue (Zigbee) / Smart Dimmer Sans-fil V2, variateur de lumière à 18,33€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe Ugreen Nexode – 10000mAh, 20W, Compatible avec MagSafe iPhone à 25,99€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.86″ Xiaomi Mix Flip – 512 Go, 12 Go de RAM, Version globale à 444€ sur @AliExpress avec le code FRSS55
  • Smartphone 6,67″ Poco X7 – RAM 12 Go, 512 Go, Version Globale à 186,75€ sur @AliExpress avec le code SSFR25
  • Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 454€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 309€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) à 424,90€ sur @Carrefour
  • Console Nintendo Switch OLED – Blanc à 210,19€ sur @AliExpress avec le code FRSS25

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD portable magnétique 20 Gbps Verbatim Snapback – 1 To, logiciel de sauvegarde, noir à 98,15€ au lieu de 102€ sur @Amazon
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Vidéoprojecteur Ultra Courte Focale Hisense PX3 (Triple Laser, 4K, 2800 Lumens) à 1799€ au lieu de 1999€  sur @Son-vidéo
  • TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 279,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour
  • TV 55″ Philips 55OLED760 – OLED, 4K, 120Hz, Ambilight, 2025, 139cm à 759€ sur @Amazon
  • Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier MX Keys sans Fil Rechargeable Logitech – Azerty, Graphite à 74,49€ sur @Amazon
  • Adaptateur TP-Link USB Ethernet UE306 – Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit, Compatible Nintendo Switch, W11/10/8.1/8/7, MacOS et Linux à 9,99€ au lieu de 12,67€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 14″ Apple MacBook Pro – Puce M5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Noir, MDE04FN/A à 1649€ sur @Carrefour
  • PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

  • Processeur AMD Ryzen 9 9900X – Socket AM5, 12 cœurs, jusqu’à 5.6 GHz à 286,58€ sur @AliExpress avec le code SSFR25
  • Carte Mère Gigabyte B550M Aorus Elite – Micro-ATX, Socket AM4 à 60,69€ sur @AliExpress avec le code FRSS07
  • Watercooling Corsair Nautilus 360 rs lcd à 124,99€ au lieu de 159€ sur @Amazon
  • Pack de 5 Ventilateurs PC Thermalright TL-C12C-S – ARGB, 120 mm, PWM Silent, Ventilateur d’ordinateur avec roulement S-FDB à 21,27€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 139,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

  • Ecran PC 34″ Gawfolk – IPS, Ultra-Large, 120Hz, 21:9, UWFHD, 2560×1080, Vesa 75x75mm, Blanc à 145,75€ au lieu de 169€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

  • Imprimante Etiquette Orgbro Z3 – 50x30mm à 13,44€ au lieu de 29,66€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Appareil à Gaufre Tefal Multifonctions 3 plaques Amovibles Grill SW614831 (via 10€ sur carte fidélité) à 39,99€ au lieu de 70€ sur @Carrefour
  • Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 799€ sur @Boulanger

