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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 mai
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 mai

11 min.
12 Mai. 2026 • 21:38
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • UGREEN Nexode 55W – Batterie Externe 20000mAh, compatible charge rapide Xiaomi & Samsung Galaxy, certifié CCC / CE  à 29,66€ au lieu de 45,51€ sur @Amazon (Vendeur tiers)
  • Montre connectée Google Pixel Watch 4 45 mm Porcelaine (via remise panier) à 303,65€ au lieu de 452,17€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 5 Pro à 359,99€ au lieu de 463€ sur @Amazon
  • Smartphone 6.59″ Poco X8 Pro – 256Go, 8Go de Ram, Amoled 120Hz, Dimensity 8500 Ultra, 6500mAh, IP68 à 229,62€ sur @AliExpress avec le code SRFR25
  • Smartphone Google Pixel 10 Pro XL 6,8″ 5G Double SIM 256 Go Noir Volcanique (via 200€ de bonus reprise) à 779€ sur @Fnac
  • Anno 117 Pax Romana Fra sur PS5 à 28,30€ au lieu de 38,79€ sur @Amazon
  • [Précommande] Jouet Lego Speed Champions La Ford Mustang Hoonicorn V1 de 1965 de Ken Block 77262 à 25,99€ au lieu de 27,99€ sur @Amazon
  • Smartphone Google Pixel 10 Pro XL 6,8″ 5G Double SIM 256 Go Noir Volcanique (via 200€ de bonus reprise) à 779€ sur @Fnac
  • Pack de 5 Ventilateurs PC Thermalright – 120mm, jusqu’à 1550 tr/min à 17,95€ au lieu de 22,37€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Montre connectée Google Pixel Watch 4 45 mm Porcelaine à. 303,65€ au lieu de 452€ sur @Amazon.es (via remise panier)
  • PC Portable 14″ Asus Chromebook CX1405 – Full HD IPS Tactile, Intel N50, 8 Go RAM, 128 Go eMMC, 42 Wh, Chrome OS à 229€ sur @Cdiscount

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Jeu Pokémon Pokopia – (Via 20€ fidélité) à 459,98€ sur @Auchan
  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne Netac NVMe M2 – 1 To à 95,10€ sur @AliExpress avec le code FRSF15
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Vidéoprojecteur TCL C1 – 1080P, Dolby 8 W, Netflix Certifié, Google TV Intégré à 207,57€ au lieu de 279,88€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Boitier Multimédia Xiaomi TV Mi box S – 3ème génération, 32 Go (expédition France) à 36,51€ sur @AliExpress avec le code SRFR04
  • HOT! Barre de Son Sonos Beam Gen 2 – Dolby Atmos et contrôle Vocal, noir ou blanc à 379€ au lieu de 465,74€ sur @Amazon
  • TV 65″ Xiaomi TV A Pro 65 2026 – QLED 4K, HDR10+, Google TV à 405,58€ au lieu de 769,99€ sur @AliExpress avec le code ASFR60
  • TV 65″ Xiaomi A 65 2025 – LED, 4K UHD, HDR10, Google TV (Vendeur Xiaomi France) à 313,77€ sur @AliExpress avec le code ASFR55
  • TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Tapis de Souris Gaming Corsair MM300 Pro – 930×300 mm, Surface micro-maille, anti-éclaboussures, base antidérapante, 3 mm à 14,99€ au lieu de 29,86€ sur @Amazon
  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

  • HOT! PC Portable 13″ Apple MacBook Neo – A18 Pro, Liquid Retina Display, 8 Go, 256 Go SSD, clavier Qwertz à 589€ au lieu de 673,03€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • 1 Lego acheté sur une sélection = le 2ème à moitié prix (le moins cher des 2) à sur @Amazon
  • HOT! PC Portable 13″ Apple MacBook Air avec Puce M5 à 999€ au lieu de 1150€ sur @Amazon
  • PC Portable Apple MacBook Pro Portable avec M5 Pro – CPU 15 cœurs et GPU 16 cœurs, 24 Go, SSD 1 to, Wi-FI 7 à 2249€ au lieu de 2492,69€ sur @Amazon
  • PC portable 14″ Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U7 – OLED (1920 x 1200), Ultra 7 258V, 32 Go Ram, 1 To SSD (via 100€ Bonus Reprise) à 899,99€ au lieu de 1099,99€ sur @Boulanger
  • PC Portable 13″ Apple MacBook Air – Puce M5, 16Go RAM, 512Go SSD à 1099€ sur @Boulanger
  • PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1699,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac
  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB à 322€ sur @Alternate
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 633€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Trottinette électrique pliable iScooter i9 – 350W, 7.5 Ah, 30 km/h, Autonomie 25 km, Roues 8.5″ (Entrepôt EU) à 92,43€ sur @AliExpress avec le code FRSF10
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

— 🔥 Divers —

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