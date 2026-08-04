Spider-Man: Brand New Day a déjà atteint 1 milliard de dollars au box-office

Spider-Man: Brand New Day frappe fort, très fort même, en ayant atteint 1 milliard de dollars au box-office en seulement six jours. C’est le deuxième film le plus rapide de l’histoire à atteindre ce palier. La référence reste à ce jour Avengers: Endgame qui avait engrangé 1,2 milliard de dollars lors du premier week-end d’exploitation en 2019.

Spider-Man est toujours un succès au cinéma

Le film Spider-Man: Brand New Day a réalisé le meilleur démarrage de l’histoire en Amérique du Nord avec 360 millions de dollars pour son premier week-end d’exploitation et le deuxième meilleur démarrage mondial jamais enregistré avec 932 millions de dollars, derrière Avengers: Endgame. Dès les premières heures, les projections en avant-première ont rapporté 72 millions de dollars, un record absolu, avant que le jour de sortie n’atteigne lui-même un record de 169,8 millions de dollars.

Le rythme s’est maintenu tout au long de la semaine. Le film a franchi les 407 millions de dollars de recettes domestiques en seulement quatre jours, devenant le long-métrage le plus rapide à dépasser les 400 millions de dollars sur le marché nord-américain. Même le lundi suivant la sortie a établi un nouveau record avec 47 millions de dollars, effaçant la précédente première place détenue par Black Panther avec 40 millions de dollars. À l’international, le film a rapporté 645,8 millions de dollars, portant le total mondial au-delà du milliard en à peine six jours. En France spécifiquement, le film a réalisé 2, 5 millions d’entrées en 5 jours.

Cette performance s’inscrit dans une année exceptionnelle pour l’industrie du cinéma. 2026 compte déjà quatre films ayant dépassé le milliard de dollars, un record inédit depuis 2019, année où neuf films avaient atteint ce seuil. Super Mario Galaxy le film et Michael ont chacun franchi 1,001 milliard de dollars, tandis que Toy Story 5 a atteint 1,067 milliard de dollars, avant l’arrivée de Spider-Man : Brand New Day.

Un signal positif pour l’avenir du MCU

L’Odyssée de Christopher Nolan s’approche également du seuil symbolique avec 912 millions de dollars de recettes à ce jour et devrait devenir le cinquième film de l’année à dépasser le milliard. Avengers: Doomsday, attendu en décembre avec Robert Downey Jr. dans le rôle du Docteur Fatalis, pourrait porter ce total à six. Kevin Feige, président de Marvel Studios, a estimé que ce succès augure très bien pour l’avenir des prochaines productions de l’univers cinématographique Marvel.