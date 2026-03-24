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Spider-Man: Brand New Day atteint 1 milliard de vues avec sa bande-annonce, un record

2 min.
24 Mar. 2026 • 19:37
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Spider-Man: Brand New Day vient de signer le plus gros lancement de bande-annonce jamais mesuré, jusqu’à dépasser 1 milliard de vues en quatre jours. Le film de Sony/Marvel a ensuite atteint 1,1 milliard de vues selon les données de WaveMetrix communiquées à Variety, un niveau inédit pour une bande-annonce de film.

Spider-Man Brand New Day

Spider-Man a la côte, au point d’établir des records

L’ampleur du démarrage se lit d’abord dans les premières 24 heures. La bande-annonce a cumulé 718,6 millions de vues sur cette seule période, ce qui en fait le meilleur lancement jamais enregistré pour un trailer, tous films et jeux vidéo confondus. Huit heures après sa mise en ligne, elle totalisait déjà 373 millions de vues dans le monde.

Le précédent champion côté cinéma était Deadpool and Wolverine avec 365 millions de vues en 24 heures après son dévoilement pendant le Super Bowl 2024. Spider-Man: Brand New Day a aussi dépassé le record absolu sur 24 heures détenu jusque-là par la bande-annonce de Grand Theft Auto VI, créditée de 475 millions de vues.

Ce nouveau sommet prolonge aussi l’historique récent de la saga Spider-Man. Avant Deadpool & Wolverine, la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home détenait déjà le record avec 355,5 millions de vues en une journée, avant de terminer sa course à 1,9 milliard de dollars au box-office mondial.

Au-delà du record marketing, cette bande-annonce accompagne le retour de Tom Holland dans le costume de Spider-Man après No Way Home, le film où le monde oubliait que Peter Parker est Spider-Man. Le nouveau long-métrage sortira en salles le 29 juillet.

Outre Tom Holland, le casting réunit Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando et Mark Ruffalo. Le réalisateur est Destin Daniel Cretton.

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