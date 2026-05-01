Meta rachète une start-up spécialisée dans l’IA robotique

Meta a finalisé aujourd’hui l’acquisition d’Assured Robot Intelligence, une start-up spécialisée dans les modèles d’intelligence artificielle permettant aux robots de comprendre et d’anticiper les comportements humains dans des environnements dynamiques. Un porte-parole de Meta a confirmé le rachat à Bloomberg, mais n’a rien dit sur le montant de la transaction.

Meta acquiert Assured Robot Intelligence

Les co-fondateurs Lerrel Pinto et Xiaolong Wang intègrent Meta Superintelligence Labs, la division de recherche fondamentale de la firme, et travailleront en étroite collaboration avec Meta Robotics Studio, une équipe constituée l’an dernier pour développer les briques technologiques des robots humanoïdes. Xiaolong Wang était précédemment chercheur chez Nvidia. Lerrel Pinto, pour sa part, avait co-fondé Fauna Robotics avant d’en partir en 2025. Amazon a racheté Fauna en mars dans le cadre de son propre programme humanoïde.

Le parallèle n’est pas anodin : les deux co-fondateurs d’Assured Robot Intelligence arrivent chez Meta avec une expertise dans le contrôle de corps entier des humanoïdes et l’apprentissage autonome, précisément les capacités que Meta Robotics Studio cherche à intégrer dans son matériel en développement. Les équipes, qui sont à San Diego et New York, apportent selon Meta une expertise de pointe dans la conception de modèles et de capacités IA pour le contrôle robotique.

Meta ne se positionne pas comme un constructeur de robots humanoïdes au sens strict. La firme développe du matériel en interne, mais aussi des capteurs, des logiciels et d’autres composants technologiques qu’elle entend rendre disponibles à l’ensemble de l’industrie. L’ambition est de reproduire ce qu’Android et les puces Qualcomm ont accompli avec les smartphones : fournir une fondation sur laquelle d’autres entreprises pourront s’appuyer.

Tesla, Google et Amazon occupent déjà ce terrain. En intégrant Assured Robot Intelligence à sa division de recherche la plus stratégique, Meta accélère son entrée dans un secteur en pleine consolidation, où les acquisitions de talents et d’expertise comptent autant que les annonces de produits.