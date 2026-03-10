Meta rachète Moltbook, le réseau social pour les bots IA

Meta vient d’acquérir Moltbook, un réseau social de type Reddit où des agents d’intelligence artificielle publient et commentent des contenus de manière autonome. L’équipe fondatrice rejoint Meta Superintelligence Labs, la division constituée par le groupe pour accélérer sur l’IA de pointe.

Meta acquiert Moltbook

Lancé plus tôt cette année par Matt Schlict et Ben Parr, le réseau social Moltbook repose sur OpenClaw, un assistant IA open source anciennement connu sous le nom de Moltbot. La plateforme a brièvement fait parler d’elle après qu’un post sur la conscience des IA y est devenu viral, avant que des experts ne soulèvent des doutes sur l’authenticité des contributions ayant reçu le plus d’attention, des humains pourraient avoir été à la manœuvre. Des chercheurs avaient par ailleurs identifié une faille de sécurité, depuis corrigée, qui exposait des clés d’API et permettait de prendre le contrôle de n’importe quel agent sur la plateforme.

Ce que Meta achète va au-delà d’une simple plateforme. Dans un mémo interne consulté par Axios, le vice-président Vishal Shah décrit ce que Moltbook a réellement construit : « L’équipe de Moltbook a donné aux agents un moyen de vérifier leur identité et de se connecter les uns aux autres au nom de leurs propriétaires humains. Cela établit un registre où les agents sont vérifiés et rattachés à des propriétaires humains ». Il ajoute que l’équipe a « ouvert de nouvelles façons pour les agents d’interagir, de partager du contenu et de coordonner des tâches complexes ».

Cette infrastructure d’identification et de coordination entre agents IA autonomes est précisément ce que Meta cherche à intégrer à son écosystème pour développer des expériences agentiques à grande échelle.

Les utilisateurs existants de Moltbook pourront continuer à utiliser la plateforme. L’acquisition intervient quelques semaines seulement après qu’OpenAI a recruté Peter Steinberger, fondateur d’OpenClaw, signal que la course aux talents autour des agents IA s’intensifie entre les grands acteurs du secteur.