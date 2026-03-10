Google Photos ajoute un bouton pour choisir entre l’IA et la recherche classique

Depuis le lancement de la fonction d’intelligence artificielle « Demander à Photos » en octobre 2024, la refonte de la recherche dans Google Photos n’a pas convaincu tout le monde. Google avait déjà reculé en mettant en place une option de recherche classique et en atténuant l’interface avant un déploiement plus large en 2025. Aujourd’hui, l’entreprise va plus loin en ajoutant un bouton dédié, directement visible dans l’interface de recherche, permettant de passer de la fonction « Demander à Photos » à la recherche classique sans passer par les réglages.

Une bascule rapide entre la recherche IA et la recherche classique

L’annonce vient de Shimrit Ben-Yair, responsable de Google Photos, qui formule ainsi la démarche :

Nous avons entendu vos retours indiquant que vous souhaitez plus de contrôle sur le type de résultats que vous voyez lors de vos recherches dans Google Photos. Pour y répondre, nous commençons à déployer une nouvelle expérience qui vous met aux commandes, vous laissant choisir entre la recherche classique rapide et les résultats intelligents de Demander à Photos. Nous mettrons en avant les résultats les mieux adaptés à votre requête, mais vous aurez toujours le contrôle pour changer de vue et trouver exactement ce dont vous avez besoin.

Shimrit Ben-Yair précise que les recherches les plus fréquentes bénéficieront d’une meilleure qualité de résultats et que la fonction « Demander à Photos » a enregistré une augmentation significative des retours positifs ces derniers mois.

Certains utilisateurs de Google Photos ne se sont jamais habitués à l’expérience basée sur l’IA, se plaignant que la fonction « Demander à Photos » ne parvenait toujours pas à trouver certaines de leurs photos et que les recherches étaient moins précises qu’auparavant. Bien que Google ait proposé une option permettant de désactiver l’utilisation de Gemini dans Google Photos, celle-ci était enfouie dans les paramètres et souvent négligée.