ChatGPT ajoute des visuels interactifs pour les maths et les sciences

OpenAI déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité pédagogique dans ChatGPT, soit des explications visuelles dynamiques qui permettent de manipuler formules et variables en temps réel. L’idée est simple : au lieu de se contenter d’un schéma figé ou d’un texte explicatif, l’utilisateur peut ajuster des paramètres et observer immédiatement l’effet sur un graphique, une équation ou un phénomène.
Concrètement, ChatGPT peut désormais générer de petits modules interactifs. Exemple classique, le théorème de Pythagore, où l’on modifie la longueur des côtés d’un triangle et où l’hypoténuse se met à jour instantanément. Même logique pour une équation de lentille, l’aire d’un cercle ou une relation physique : on “joue” avec les valeurs et le résultat suit, sans devoir recalculer à la main.
Le catalogue de départ couvre plus de 70 thèmes en mathématiques et en sciences, avec des incontournables comme l’intérêt composé, la décroissance exponentielle, la loi d’Ohm, l’énergie cinétique, la loi de Coulomb ou bien encore les équations linéaires. Pour déclencher ces visuels, il suffit de poser une question du type “Comment calculer l’aire d’un cercle ?” ou “Explique-moi une équation de lentille”.
OpenAI peut donc désormais pousser l’utilisateur à interagir avec des concepts/notions plutôt qu’à consommer une réponse. La nouveauté complète d’autres outils orientés étude, comme le mode d’apprentissage pas à pas et les formats de quiz/flashcards. Dans un contexte où l’IA transforme déjà les habitudes de révision/étude, OpenAI souligne que des dizaines de millions de personnes utilisent chaque semaine ChatGPT pour les maths et les sciences. A noter que Google a déjà lancé des diagrammes interactifs dans Gemini, signe que la bataille de l’ »EdTech « par l’IA ne fait sans doute que commencer.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Google a dévoilé Gemini Embedding 2, son premier modèle IA d’embedding nativement multimodal. Contrairement aux modèles...
Depuis le lancement de la fonction d’intelligence artificielle « Demander à Photos » en octobre 2024, la refonte de la...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
YouTube étend aujourd’hui sa fonctionnalité de détection de deepfakes IA aux journalistes, responsables gouvernementaux et...
Meta vient d’acquérir Moltbook, un réseau social de type Reddit où des agents d’intelligence artificielle publient et...
10 Mar. 2026 • 20:30
10 Mar. 2026 • 19:10
10 Mar. 2026 • 18:43
10 Mar. 2026 • 17:49