Science

ChatGPT ajoute des visuels interactifs pour les maths et les sciences

2 min.
10 Mar. 2026 • 19:36
0

OpenAI déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité pédagogique dans ChatGPT, soit des explications visuelles dynamiques qui permettent de manipuler formules et variables en temps réel. L’idée est simple : au lieu de se contenter d’un schéma figé ou d’un texte explicatif, l’utilisateur peut ajuster des paramètres et observer immédiatement l’effet sur un graphique, une équation ou un phénomène.

Des modules qui réagissent aux variables

Concrètement, ChatGPT peut désormais générer de petits modules interactifs. Exemple classique, le théorème de Pythagore, où l’on modifie la longueur des côtés d’un triangle et où l’hypoténuse se met à jour instantanément. Même logique pour une équation de lentille, l’aire d’un cercle ou une relation physique : on “joue” avec les valeurs et le résultat suit, sans devoir recalculer à la main.

ChatGPt diagrammes interactifs

Plus de 70 notions disponibles au lancement

Le catalogue de départ couvre plus de 70 thèmes en mathématiques et en sciences, avec des incontournables comme l’intérêt composé, la décroissance exponentielle, la loi d’Ohm, l’énergie cinétique, la loi de Coulomb ou bien encore les équations linéaires. Pour déclencher ces visuels, il suffit de poser une question du type “Comment calculer l’aire d’un cercle ?” ou “Explique-moi une équation de lentille”.

Un virage vers l’IA “apprenante”

OpenAI peut donc désormais pousser l’utilisateur à interagir avec des concepts/notions plutôt qu’à consommer une réponse. La nouveauté complète d’autres outils orientés étude, comme le mode d’apprentissage pas à pas et les formats de quiz/flashcards. Dans un contexte où l’IA transforme déjà les habitudes de révision/étude, OpenAI souligne que des dizaines de millions de personnes utilisent chaque semaine ChatGPT pour les maths et les sciences. A noter que Google a déjà lancé des diagrammes interactifs dans Gemini, signe que la bataille de l’ »EdTech « par l’IA ne fait sans doute que commencer.

