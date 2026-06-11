Xbox va licencier des employés et annonce un nouveau départ

Beaucoup de changements se préparent chez Xbox, avec Microsoft qui prévoit d’importants licenciements d’ici les prochaines semaines. Asha Sharma, la nouvelle patronne de Xbox, parle par ailleurs d’un nouveau départ pour la société afin de mieux concurrencer PlayStation.

Xbox veut se relancer pour devenir le numéro 1

Xbox prévoit d’importantes suppressions d’emplois le mois prochain afin de sortir la tête de l’eau, sachant que la division jeu vidéo de Microsoft voit son chiffre d’affaires baisser. Selon Bloomberg, les licenciements se feront peu de temps après la publication des prochains résultats financiers de Microsoft qui auront lieu le 30 juin. Il faut aussi s’attendre à des fermetures de studios et des coupes budgétaires.

De son côté, Asha Shama a posté publiquement un e-mail envoyé aux employés de Xbox. Elle n’y mentionne pas les prochains licenciements. En revanche, elle dit que « nous entamons les 100 prochains jours » et qu’il est « important de faire preuve à la fois d’optimisme et de réalisme alors que nous nous employons à relancer l’entreprise ».

La dirigeante dit que Xbox a déployé plus de mises à jour en 100 jours que durant toute l’année précédente. Elle parle d’un nombre record de partenaires actifs sur Xbox et ajoute que le Game Pass est de nouveau en croissance après plus de 8 mois de déclin continu. Ce point précis est en lien avec une récente baisse de prix.

Un autre point important est le retour des exclusivités. Comme annoncé lors du Xbox Games Showcase, Gears of War : E-Day sortira sur Xbox comme une exclusivité console, tout comme Clockwork Revolution. Asha Sharma précise que Xbox prévoit de proposer des exclusivités majeures chaque année.

« Ces résultats sont encore préliminaires, mais ils montrent ce qu’il est possible d’accomplir lorsque nous agissons plus rapidement, que nous restons proches de notre communauté et que nous nous mobilisons autour d’une vision commune », écrit Asha Sharma. « Nous avons commis des erreurs et nous en commettrons encore, mais l’essentiel est d’écouter, d’apprendre et de rectifier le tir si nécessaire. N’oubliez pas que nos fans nous soutiennent ».

Cinq points pour se relancer

Elle parle ensuite des 100 prochains jours et liste cinq points. En premier, elle parle de plus d’un milliard de joueurs qui choisissent Xbox et ses jeux chaque année (hors Chine et quelques autres exceptions). L’engagement représente 72 milliards d’heures réparties sur console, PC, mobile et streaming. Les franchises Xbox battent actuellement des records à la télévision et au cinéma. « À l’avenir, notre concurrence est l’attention », dit-elle.

En deuxième point, elle fait référence aux finances de Microsoft pour la partie gaming. Xbox terminera l’année fiscale avec une marge d’environ 3 %, un chiffre en baisse par rapport à l’année précédente. Hors acquisition d’Activision Blizzard King, Xbox a dépensé plus de 20 milliards de dollars en cinq ans (contenus, plateforme et subventions matérielles), tandis que les revenus annuels ont baissé de près de 500 millions de dollars sur la même période. Le patronne de Xbox avertit : « À l’avenir, cela ne peut pas continuer ».

Le troisième point touche aussi bien les joueurs que Microsoft. Asha Sharma dit que les coûts des composants de stockage ont plus que doublé entre l’automne et février, puis ont de nouveau doublé depuis février. Une nouvelle hausse majeure est prévue pour la fin d’année 2027 : les prix seront plus de cinq fois supérieurs à ceux d’il y a deux ans. Les coûts de la RAM suivent une trajectoire similaire.

Il se trouve que Microsoft est plus durement touché que ses concurrents par cette crise en raison de choix stratégiques faits ces cinq dernières années. D’ailleurs, Xbox ne parvient pas à produire suffisamment de consoles pour répondre à la demande actuelle. L’entreprise cherche donc un nouveau modèle économique et de nouveaux partenariats pour le matériel. « Nous restons engagés envers Helix », dit Asha Sharma, en référence à la future Xbox.

Place maintenant au quatrième point. L’expansion des studios Xbox a entraîné une dispersion des ressources face aux changements de stratégie (abonnements, streaming et appareils). Les grandes franchises de l’entreprise n’ont pas été suffisamment financées pour être compétitives et s’imposer. Xbox va donc réévaluer l’équilibre de ses investissements pour les cinq prochaines années afin de garantir un flux constant d’exclusivités et de nouvelles licences.

Enfin, le cinquième point touche l’infrastructure. L’infrastructure actuelle de la plateforme est trop complexe, compte des centaines de dépendances et ralentit l’entreprise, selon la dirigeante. Xbox est trop dépendant de fournisseurs externes pour faire fonctionner ses systèmes et souhaite reconstruire son architecture technique en interne. L’entreprise étudie de potentielles fusions-acquisitions pour se renforcer dans le matériel, le PC, le mobile et le streaming. « Nous ne réussirons pas en cachant des vérités difficiles, pas plus que nous ne réussirons en faisant la même chose et en espérant des résultats différents », dit Asha Sharma.

L’objectif final assumé par la dirigeante est de « se relancer pour une [marque] Xbox plus forte et créer la première entreprise de jeu vidéo et de divertissement ».