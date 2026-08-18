Sophie Adenot entre dans l’histoire et devient la première Française à effectuer une sortie extravéhiculaire

Sophie Adenot vient d’inscrire son nom dans l’histoire spatiale française. Ce mardi 18 août, l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) a quitté la Station spatiale internationale aux côtés de l’Américain Anil Menon pour sa première sortie extravéhiculaire. Adenot devient ainsi la première Française et la deuxième femme européenne à évoluer dans le vide spatial après l’Italienne Samantha Cristoforetti en 2022.

Plus de six heures à l’extérieur de l’ISS

La sortie a débuté vers 14h35, heure française, depuis le sas Quest, et doit durer environ six heures et demie (cela signifie donc que la sortie peut être suivie en direct au moment de la publication de cet article). La principale mission consiste à remplacer une antenne Space-to-Ground, ou SGANT, essentielle aux communications à haut débit entre l’ISS et le centre de contrôle de Houston. Sophie Adenot et Anil Menon doivent retirer l’ancien équipement, installer son remplaçant puis réaliser les connexions nécessaires.

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Cette intervention nécessite plusieurs jours de préparation. « La réussite d’une sortie dans l’espace se prépare bien avant l’ouverture du sas », expliquait récemment l’astronaute, évoquant les répétitions, la vérification des scaphandres et la maîtrise des procédures de sécurité.

Une nouvelle étape historique pour l’astronautique française

Ingénieure et ancienne pilote d’essai, Sophie Adenot avait rejoint l’ISS en février 2026 dans le cadre de la mission Epsilon. Elle y mène de nombreuses expériences scientifiques et technologiques, dont certaines consacrées à la santé et aux futurs équipements spatiaux.

Quelques jours auparavant, l’astronaute française observait encore depuis l’orbite l’éclipse solaire du 12 août. Adenot rejoint désormais le cercle très restreint des Français ayant effectué une EVA, après notamment Thomas Pesquet, auteur de six sorties au cours de ses missions. Pour Sophie Adenot, c’est déjà une grande, une très grande première.