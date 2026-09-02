Firefox 155 est disponible avec Smart Window en France pour l’IA

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 155, avec notamment le déploiement en France du système « Fenêtre intelligente » (Smart Window) en rapport avec des fonctions d’intelligence artificielle. Outre la France, c’est disponible aux États-Unis et au Canada.

Maintenant Smart Window sur Firefox en France

Présenté par Mozilla comme une nouvelle manière d’utiliser Firefox, Smart Window ajoute une fenêtre de navigation accompagnée d’un assistant IA capable de s’appuyer sur les onglets ouverts et le contexte de navigation. Son déploiement reste toutefois progressif : même en France, tous les utilisateurs ne verront donc pas nécessairement la fonctionnalité immédiatement. Elle demeure par ailleurs optionnelle.

Smart Window bénéficie également de plusieurs améliorations. Firefox propose désormais des suggestions personnalisées pour reprendre rapidement une conversation ou un sujet précédemment abordé. L’assistant peut aussi fournir des réponses accompagnées de sources issues du moteur de recherche Exa, avec une vitesse de réponse environ cinq fois supérieure à celle des versions précédentes. La fonction pour organiser les onglets profite elle aussi de l’IA pour proposer des regroupements plus pertinents et leur attribuer des noms plus explicites.

Pour profiter de la nouveauté, il faut se rendre dans Paramètres > Contrôles de l’IA > Fenêtre intelligente et l’activer. Mais comme dit précédemment, le déploiement est en cours. Certains y ont donc accès dès maintenant, là où d’autres devront patienter quelques jours ou semaines pour en profiter à leur tour.

Une version qui ne mise pas uniquement sur l’IA

Firefox 155 apporte également plusieurs changements indépendants de Smart Window. Le navigateur affiche désormais directement dans la barre d’adresse le nombre de traqueurs bloqués sur la page consultée. L’utilisateur peut masquer ce compteur dans les paramètres, sans pour autant désactiver le blocage des traqueurs.

Mozilla améliore par ailleurs la gestion des conteneurs : ceux-ci peuvent maintenant être réorganisés depuis les paramètres, avec un ordre personnalisé conservé dans les différents endroits où ils apparaissent.

Les joueurs utilisant Windows bénéficient aussi d’une meilleure prise en charge des manettes Nintendo Switch Pro et des modèles compatibles. La croix directionnelle et les sticks analogiques sont désormais correctement reconnus dans les jeux jouables directement depuis un navigateur. Firefox 155 ajoute également le marathi et l’ourdou à sa fonction de traduction intégrée.

Cette sortie intervient dans un contexte particulier pour Mozilla. Firefox 155 inaugure en effet une nouvelle cadence expérimentale de publication : Mozilla passe d’une version majeure toutes les quatre semaines à une nouvelle version toutes les deux semaines, comme l’avait annoncé l’équipe. C’est la même chose du côté de Google Chrome, et ce depuis un moment.

Firefox 155 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.