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Firefox ajoute Smart Window avec plusieurs fonctions IA

3 min.
19 Août. 2026 • 22:50
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Mozilla déploie de nouvelles fonctionnalités pour Smart Window, l’espace d’intelligence artificielle de Firefox, en intégrant notamment le moteur Exa pour extraire directement des sources Web sans passer par une page de résultats intermédiaire. Cette mise à jour reste pour l’instant limitée en bêta.

Firefox Smart Window

Des fonctions IA sur Firefox avec Smart Window

Ce moteur d’Exa permet à Smart Window de puiser directement dans les sources Web pertinentes plutôt que de rediriger l’utilisateur vers une liste de résultats classique, une approche qui rapproche la navigation d’une interaction plus directe avec l’information recherchée. Cette extraction s’accompagne d’une nouvelle capacité d’interrogation de l’historique de navigation en langage naturel, avec des aperçus visuels générés automatiquement pour illustrer les pages correspondant à un prompt.

Cette combinaison entre l’extraction Web directe et l’indexation visuelle de l’historique transforme Smart Window de Firefox en un outil de mémoire de navigation bien plus riche qu’un simple historique chronologique. L’utilisateur peut désormais formuler une question sur ce qu’il a consulté récemment et obtenir des résultats illustrés, plutôt que de devoir parcourir manuellement une liste de liens.

Smart Window ajoute également une fonction de regroupement automatisé pour les onglets de navigation connexes, suggérant des associations pertinentes entre plusieurs pages ouvertes simultanément. Cette structuration automatique complète les capacités de recherche et de mémoire déjà intégrées, en organisant visuellement l’espace de travail de l’utilisateur en fonction des thématiques identifiées.

Firefox SmartWindow Inline2

En outre, Smart Window sur Firefox fonctionne dans une fenêtre dédiée, distincte de la navigation classique, et permet à l’utilisateur de choisir l’assistant d’intelligence artificielle avec lequel il souhaite interagir. Cette architecture, associée à la compatibilité avec plusieurs fournisseurs d’IA, constitue la base technique sur laquelle Mozilla développe désormais ces nouvelles capacités de recherche et de mémoire contextuelle.

L’ensemble de ces nouveautés reste toutefois cantonné à un déploiement restreint : c’est en bêta, uniquement en anglais et son accès se limite aux États-Unis et au Canada pour le moment. Mozilla ne communique pas encore sur la disponibilité pour la France et les autres pays.

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