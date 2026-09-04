Oura prépare son introduction en Bourse après une forte croissance de ses revenus

Oura se rapproche officiellement de Wall Street. Le spécialiste finlandais des bagues connectées a déposé son dossier d’introduction en Bourse auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), avec l’objectif d’être coté au Nasdaq sous le symbole OURA. L’entreprise arrive sur les marchés après une période de croissance spectaculaire.

Oura dépasse 1,2 milliard de dollars de revenus sur neuf mois

Entre octobre 2025 et juin 2026, Oura a généré 1,214 milliard de dollars de chiffre d’affaires, contre 697,6 millions un an plus tôt, soit une progression de 74 %. Sur la même période, la société affiche un bénéfice net de 60,8 millions de dollars.

Le succès repose largement sur l’Oura Ring 4, mais aussi sur le modèle d’abonnement associé. Oura affirme avoir vendu 3,6 millions de bagues durant les douze derniers mois et compter environ 5 millions de membres payants.

Une base de données biométriques massive

La société indique suivre plus de 50 indicateurs liés notamment au sommeil, au stress, à l’activité physique et à la santé cardiovasculaire. Elle estime avoir accumulé près de 42 milliards d’heures de données physiologiques, utilisées pour améliorer ses modèles d’intelligence artificielle et de machine learning.

Oura cherche également à élargir les usages de ses produits. Le groupe a notamment racheté Doublepoint afin d’explorer le contrôle gestuel, pendant que Samsung pousse de son côté sa Galaxy Ring.

Oura veut dépasser le simple suivi d’activité

Le groupe ambitionne désormais de se développer davantage dans la santé préventive, avec des intégrations auprès d’assureurs, d’employeurs et de professionnels de santé. Son introduction en Bourse pourrait donc lui fournir les moyens financiers nécessaires pour accélérer cette transition et renforcer encore sa position sur un marché des wearables de plus en plus concurrentiel.