Un piratage touche l’Association des maires de France avec plus de 100 000 données

C’est au tour de l’Association des maires de France (AMF) de faire l’objet d’un piratage. Elle a confirmé un hack revendiqué par un utilisateur avec le pseudo Alduin.

Nouvelle cyberattaque en France visant les maires

Dans un message sur les réseaux sociaux, l’Association des maires de France indique :

L’AMF a été la cible ce jour d’une tentative de piratage de son site internet. Cette attaque n’a pas compromis le fonctionnement du système informatique de l’association. L’attaque a été circonscrite à certaines données du site internet dont la plupart étaient déjà publiques. Les personnes ciblées seront prévenues et informées des mesures à prendre pour garantir leur sécurité.

L’AMF n’en dira pas plus, mais le hacker a partagé plusieurs éléments. Il affirme avoir mis la main sur 114 000 entrées qui concernent les données en lien avec des maires, élus, agents territoriaux, collectivités et autres acteurs de l’administration publique française. Dans les faits, les 114 00 entrées ne signifient pas que cela concerne 114 000 personnes différentes. Les données d’une personne peuvent apparaître dans plusieurs fichiers en même temps.

Parmi les données piratées, on retrouve :

Noms

Prénoms

Adresses e-mail professionnelles ou personnelles

Fonction occupée

Commune, intercommunalité ou organisation

Identifiants internes

Type d’abonné

Dates de début et de fin d’abonnement

Informations de suivi associées au profil

Mots de passe hachés

Toujours selon le hacker, le piratage a été possible grâce à une injection SQL de type UNION sur le site de l’Association des maires de France. Cette technique utilise la commande UNION pour forcer le site à afficher des données secrètes (comme des mots de passe ou des données), alors que l’accès n’est normalement pas autorisé.

Comme pour tout piratage, il est ici important de faire attention aux futures tentatives de phishing. Le piège peut se faire par appel, messages ou e-mail afin de collecter encore plus de données sur chaque personne.

En tout cas, la France continue de faire l’objet de nombreuses cyberattaques. Celle des impôts est un exemple parmi tant d’autres.