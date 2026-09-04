TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Piratage du fisc par ZeroBytes : deux suspects ont été interpellés
Internet

Piratage du fisc par ZeroBytes : deux suspects ont été interpellés

3 min.
4 Sep. 2026 • 18:18
0

Deux suspects ont été interpellés dans l’enquête sur le piratage massif du fisc. Un homme de 18 ans, soupçonné d’appartenir au groupe de hackers ZeroBytes, a été mis en examen et placé en détention provisoire, comme le rapporte Le Parisien.

Hacker

Un suspect de 18 ans placé en détention

Les enquêteurs ont interpellé le premier suspect le 18 août. Le parquet de Paris l’a ensuite mis en examen le 20 août avant de le placer en détention provisoire. Né en janvier 2008 et domicilié en région parisienne, le jeune homme est soupçonné de faire partie de ZeroBytes et d’avoir participé aux cyberattaques contre la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

La justice lui reproche notamment un accès et un maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en bande organisée, ainsi qu’une participation à une association de malfaiteurs. Il encourt jusqu’à 10 ans de prison et 300 000 euros d’amende. Le suspect avait déjà connu la justice dans deux affaires d’attaques informatiques commises alors qu’il était mineur.

Un second suspect, qui a moins de 16 ans, a été ajouté à l’enquête le 26 août. Les policiers l’ont placé en garde à vue avant de le libérer dans l’attente de l’exploitation de son matériel informatique. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer son éventuel rôle dans les attaques et à identifier d’autres personnes impliquées.

Des centaines de milliers de contribuables concernés

Le parquet de Paris a ouvert l’enquête le 31 juillet et l’a confiée à l’Office anti-cybercriminalité (OFAC). La DGFiP avait confirmé le 14 août deux intrusions survenues entre fin juin et fin juillet. Elles concernent au moins 678 000 particuliers et professionnels ainsi qu’environ 200 000 comptes présents dans les fichiers cadastraux.

Les informations dérobées comprennent notamment les noms et prénoms, le revenu fiscal de référence, le quotient familial et le taux de prélèvement à la source. Ces données précises peuvent faciliter des campagnes de phishing et des escroqueries ciblées, en donnant aux fraudeurs suffisamment d’éléments pour rendre leurs messages plus crédibles. D’ailleurs, ZeroBytes a affirmé avoir déjà vendu les  données à deux personnes pour plusieurs milliers d’euros, une déclaration que les autorités n’ont pas pu vérifier.

L’enquête dépasse désormais le seul piratage des impôts. Le parquet attribue également à ZeroBytes des revendications concernant France Travail, la Fédération française de handball, Intermarché, SFR et Bureau Vallée, tandis que le groupe a aussi revendiqué des vols de données visant l’Éducation nationale et le service public Zéro logement vacant.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Drapeau France Tour Eiffel Internet

Piratage du fisc/impôts : une troisième fuite confirmée, le gouvernement s’excuse

Declaration Impots Internet

Piratage des impôts : le hacker prend la parole, le fisc parle de « quelques centaines de milliers » d’usagers

MacBook Pro 2017 Clavier Papillon 2 Internet

Un piratage lié à la CAF expose les données des bénéficiaires au RSA

KFC Restaurant Internet

KFC France annonce un piratage, avec vol de données des clients

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Intelligence Artificielle Robot

Le ministre de l’Économie refuse que l’IA européenne repose uniquement sur Mistral

4 Sep. 2026 • 22:50
0 Internet

Roland Lescure estime que la souveraineté européenne en intelligence artificielle ne peut pas dépendre de la seule entreprise...

google proces publicite Business

Analyse : pourquoi Google évite le démantèlement malgré son monopole publicitaire

4 Sep. 2026 • 21:07
0
Free Logo

Free Mobile étudie le support de l’eSIM pour les montres Xiaomi

4 Sep. 2026 • 20:52
0 Matériel

Free Mobile fait savoir que son option eSIM Watch pourrait bien être compatible avec les montres connectées de Xiaomi, après...

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour août 2026

4 Sep. 2026 • 20:27
0 Mobiles / Tablettes

Les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en août 2026 ont...

Castlevania Belmont s Curse

Castlevania: Belmont’s Curse dévoile sa bande-annonce Bloody Tears

4 Sep. 2026 • 20:21
0 Jeux vidéo

Castlevania: Belmont’s Curse s’offre une nouvelle bande-annonce centrée sur Bloody Tears, l’un des morceaux les plus...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple teste deux manettes de jeu, les premiers détails se dévoilent

Apple teste deux manettes de jeu, les premiers détails se dévoilent

4 Sep. 2026 • 22:18

image de l'article Analyse : John Ternus arrive à la tête d’Apple, mais son défi dépasse largement le matériel

Analyse : John Ternus arrive à la tête d’Apple, mais son défi dépasse largement le matériel

4 Sep. 2026 • 20:15

image de l'article Silo saison 4 : Apple TV dévoile la date de sortie et un aperçu

Silo saison 4 : Apple TV dévoile la date de sortie et un aperçu

4 Sep. 2026 • 19:44

image de l'article Apple corrige un problème gênant sur TestFlight

Apple corrige un problème gênant sur TestFlight

4 Sep. 2026 • 18:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site