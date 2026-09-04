Nintendo annonce deux Nintendo Direct, dont un pour les 40 ans de Zelda

Nintendo fait une double annonce avec la tenue d’un Nintendo Direct le 8 septembre à 16 heures consacré aux 40 ans de The Legend of Zelda. Le second aura lieu le lendemain, le 9 septembre, et sera plus généraliste, là aussi à 16 heures.

Un Nintendo Direct pour les 40 ans de Zelda

Nintendo fait savoir que son Nintendo Direct pour les 40 ans de The Legend of Zelda aura une durée de 30 minutes. On peut au moins s’attendre à deux annonces. La première sera une vraie présentation du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2. Nintendo l’a déjà officialisé, mais s’est seulement contenté de dévoiler une image de Link. On se doute bien que le rendez-vous du 8 septembre va être l’occasion d’avoir du gameplay et d’autres détails, dont la date de sortie. Nous savons déjà que le titre sortira cette année.

La deuxième annonce qui semble quasi certaine n’est autre que les premières images du film The Legend of Zelda. Lui aussi a déjà été officialisé avec Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle de Link et Bo Bragason dans celui de la princesse Zelda. D’autres casting ont également fuité, dont Uli Latukefu en tant que Ganondorf, Dichen Lachman en tant qu’Impa et Sam Neill dans un rôle non précisé. On peut imaginer que Nintendo diffusera un teaser, voire une bande-annonce pour le film qui sortira au cinéma le 28 avril 2027.

Bien sûr, on peut se douter qu’il y aura d’autres annonces pour célébrer les 40 ans de la célèbre franchise de jeu vidéo. Mais en l’état, il n’y a pas d’informations plus précises.

Un autre Nintendo Direct plus généraliste

Vient ensuite le second Nintendo Direct du 9 septembre. Nintendo dit que la durée sera de 45 minutes… et c’est tout. Il n’y a pas la moindre information sur les jeux qui seront présentés lors de ce rendez-vous.

Rendez-vous la semaine prochaine pour deux #NintendoDirect ! The Legend of #Zelda 40th Anniversary Direct : mardi 8 septembre à 16:00 (env. 30 min.) Nintendo Direct : mercredi 9 septembre à 16:00 (env. 45 min.) Rendez-vous ici : https://t.co/oWuvZwNLDL pic.twitter.com/vMfMDUrEVW — Nintendo France (@NintendoFrance) September 4, 2026

Les deux Nintendo Direct seront à suivre sur la chaîne YouTube de Nintendo.