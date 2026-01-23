TENDANCES
KultureGeek Culture Geek Super Mario Galaxy le film : un Nintendo Direct annoncé pour ce week-end
Culture Geek

Super Mario Galaxy le film : un Nintendo Direct annoncé pour ce week-end

2 min.
23 Jan. 2026 • 17:20
0

Nintendo a annoncé la tenue d’un nouveau Nintendo Direct qui aura lieu le 23 janvier et sera consacré à Super Mario Galaxy le film. Le rendez-vous est donné à 15 heures.

Super Mario Galaxy Le Film Mario Luigi

Un Nintendo Direct pour Super Mario Galaxy le film

Nintendo fait savoir qu’il y aura « un aperçu exclusif » du film, sans plus de précision. S’agira-t-il d’une simple scène ou d’une nouvelle bande-annonce ? Mystère pour le moment, bien que la seconde option semble la plus probable. La première bande-annonce avait été diffusée en novembre. Ce fut notamment l’occasion d’avoir un aperçu du personnage Harmonie, ainsi que Mario, Peach, Luigi, Toad, Bowser et Bowser Jr.

Super Mario Galaxy le film est basé sur le jeu Super Mario Galaxy, sorti à l’origine sur Nintendo Wii en 2007. Il est considéré comme l’un des meilleurs jeux de plateforme Mario. Bien que les détails de l’intrigue du film restent vagues, le jeu mettait en scène le célèbre plombier traversant le cosmos dans le but de collecter suffisamment d’étoiles de puissance pour permettre à son vaisseau de voyager jusqu’au centre de l’univers, où le maléfique Bowser avait emprisonné la princesse Peach.

Le Nintendo Direct du 25 janvier aura lieu à 15 heures et sera disponible sur YouTube.

Super Mario Galaxy le film sortira au cinéma le 1er avril 2026.

