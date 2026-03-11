TENDANCES
Jeux vidéo

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en mars 2026

3 min.
11 Mar. 2026 • 17:00
0

Sony lève le voile sur les jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus à partir du 17 mars avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour l’abonnement Essential a déjà été partagée.

PlayStation Plus Logo

Jeux du PlayStation Plus Extra et Premium pour mars 2026

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 | PS5
  • EA Sports Madden NFL 26 | PS5
  • Persona 5 Royal | PS5, PS4
  • Persona 5 Royal – Ultimate Edition | PS4
  • Blasphemous 2 | PS5, PS4
  • Metal Eden | PS5
  • Lord of the Rings: Return to Moria | PS5
  • Astroneer | PS5, PS4

Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit au titre suivant :

  • Tekken Dark Resurrection | PS5, PS4

Les différentes offres du PlayStation Plus

PlayStation Plus Essential :

  • Deux jeux téléchargeables chaque mois.
  • Des réductions exclusives.
  • Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu.
  • L’accès au multijoueur en ligne.
  • Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99€ par an

PlayStation Plus Extra :

  • Fournit tous les avantages du palier Essential.
  • Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits du catalogue PlayStation Studios et des partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99€ par an

PlayStation Plus Premium :

  • Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra.
  • Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud et un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP.
  • L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC.
  • Des versions d’essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99€ par an

