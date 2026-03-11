PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en mars 2026

Sony lève le voile sur les jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus à partir du 17 mars avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour l’abonnement Essential a déjà été partagée.
Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit au titre suivant :
Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99€ par an
Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99€ par an
Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99€ par an
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Canal+ a annoncé aujourd’hui des partenariats avec Google et OpenAI pour l’utilisation de l’intelligence artificielle au niveau...
À la Game Developers Conference, Microsoft a levé le voile sur l’architecture de Project Helix, sa prochaine console Xbox. Puce AMD...
La saga Avatar n’a pas fini d’étendre son univers. Lors d’une récente apparition aux Saturn Awards, le réalisateur...
Voilà qui devrait relancer les débats autour du dossier judiciaire le plus commenté de ce XXIème siècle. Un incident de...
WhatsApp annonce le déploiement de comptes gérés par un parent, une nouvelle fonctionnalité destinée aux enfants de...
11 Mar. 2026 • 22:00
11 Mar. 2026 • 20:49
11 Mar. 2026 • 19:12
11 Mar. 2026 • 18:06