KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 11 mars
Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 11 mars

10 min.
11 Mar. 2026 • 16:56
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Deals Promos

— 🔥 Nouveautés du jour —

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.86″ Xiaomi Mix Flip – 512 Go, 12 Go de RAM, Version globale à 444€ sur @AliExpress avec le code FRSS55
  • Smartphone 6,67″ Poco X7 – RAM 12 Go, 512 Go, Version Globale à 186,75€ sur @AliExpress avec le code SSFR25
  • Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 454€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 299€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16
  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 581€ sur @Amazon
  • Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – RAM 16 Go, 512 Go, Version Mondiale à 374,26€ sur @AliExpress avec le code FRSS40
  • Tablette 11″ Xiaomi Redmi Pad 2 – 8/256 Go à 121,99€ au lieu de 169,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • Tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 10.4 » 64Go à 209€ au lieu de 372€ sur @Amazon
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 379€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad – M3, 128 Go à 741€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Casque VR Oculus Quest 3 – 512 Go à 455,51€ sur @AliExpress avec le code AEVS50
  • Console Nintendo Switch OLED – Blanc à 210,19€ sur @AliExpress avec le code FRSS25

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD portable magnétique 20 Gbps Verbatim Snapback – 1 To, logiciel de sauvegarde, noir à 98,15€ au lieu de 102€ sur @Amazon
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier MX Keys sans Fil Rechargeable Logitech – Azerty, Graphite à 79,49€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 14″ Apple MacBook Pro – Puce M5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Noir, MDE04FN/A à 1649€ sur @Carrefour
  • PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
  • MacBook Air M2 16/256 Go à 799€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

  • Carte mère ASUS ROG STRIX B850-A Gaming WiFi – Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, AM5 + Jeu Resident Evil 9 Requiem offert à 194,99€ au lieu de 269,13€ sur @Amazon avec le code 5RETRAIT
  • Pack de 5 Ventilateurs PC Thermalright TL-C12C-S – ARGB, 120 mm, PWM Silent, Ventilateur d’ordinateur avec roulement S-FDB à 19,27€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

  • Lot de 8 Piles rechargeables Imuto AA 1,5V Lithiu – avec Chargeur de Batterie3000mWh,1600 Cycles à 17,40€ au lieu de 22,52€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Jeu de construction LEGO Star Wars 75419 – L’Étoile de la Mort à 849,99€ au lieu de 999€ sur @Amazon
  • Robot tondeuse Segway Navimow i105E – Garage S, sans fil périphérique, 500-600 m², RTK+Vision, IA cartographie automatique à 649€ au lieu de 948€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Imprimante Etiquette Orgbro Z3 – 50x30mm à 13,44€ au lieu de 29,66€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Appareil à Gaufre Tefal Multifonctions 3 plaques Amovibles Grill SW614831 (via 10€ sur carte fidélité) à 39,99€ au lieu de 70€ sur @Carrefour
  • Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 799€ sur @Boulanger

